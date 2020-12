Zápisník Jiřího Frydlewicze: Párty ve Wu-chanu | E15.cz

Z vyjádření místních vyplývá, že se viru nebojí, dodržují ale i nadále bezpečnostní opatření a hygienu. Zkrátka město, které ještě na jaře vypadalo jako z apokalyptického filmu, opět žije. Ve Wu-chanu by chtěl žít každý, že?

To my si tady žijeme jinak. Po dobrém jaru máme za sebou nepovedený půlrok a před sebou velmi pravděpodobně neveselé Vánoce. Jako dárek bychom mohli dostat dalších třicet dní nouzového stavu a pokořit bájnou hranici sta dní restrikcí vůči všem. Zapít to ale nemůžeme ani na silvestra. Můžeme si však jako silně věřící národ zajít na mši. To se totiž smí.