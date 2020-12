Očkovací pavilony v Itálii dostanou umělecký design | E15.cz

Designové pavilony se v centrech italských budou stavět od ledna, kdy začne očkování proti nemoci COVID-19. Architekt Stefano Boeri je s týmem konzultantů také doplnil logem a dalšími vizuálními prvky provázejícími italskou očkovací kampaň.

Pavilon v Boeriho pojetí má dřevěnou konstrukci potaženou textilem, kterou na pohledové straně zdobí symbol prvosenky jarní alias petrklíče. „Očkování se stane aktem občanské odpovědnosti, lásky k druhým a znovuobjevení života. Virus některé z nás uvěznil v nemocnicích a v našich domovech, ale vakcína nás přivede zpět k plnohodnotnému životu a přírodě, jež nás obklopují,“ vysvětlil Boeri.

Itálie je co do počtu obětí souvisejících s koronavirem nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Letos jich má být více než za druhé světové války. Statistický úřad Istat očekává, že celkový počet souvisejících úmrtí za tento rok překročí 700 tisíc, což se stalo naposledy v roce 1944.

Do Česka by první dodávky vakcíny měly podle ministerstva zdravotnictví dorazit kolem 28. prosince. Celkově je objednáno očkování pro 6,9 milionu lidí. Očkovat se má na dvou stovkách míst ve zdravotnických zařízeních, zapojit by se mělo na pět tisíc praktických lékařů.