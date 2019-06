Zápisník Jiřího Liebreicha: Praha ekologická | E15.cz

Nadšených šoférů s hlubokým vztahem k opakovanému užívání klaksonu značícímu „kamarádské“ pozdravení překvapenému cyklistovi ale zřejmě ubývá v Rožnově pod Radhoštěm. Tamní obyvatelé vyhráli soutěž o nejpřátelštější město k cyklistům. Ne že by snad Rožnovští horkokrevné řidiče rovnou napichovali na rožeň, přinejmenším ale dokážou aplikovat obraznou nadsázku klasika do reality: vlak by měl jet tak pomalu, aby motýli mohli otevřenými okny létat svobodně dovnitř a ven. Jinými slovy: řidiči, cyklisti, jezděme tak, abychom se navzájem neohrožovali. V Rožnově to pochopili.

Na piedestal určený vítězi soutěže o nejvíce ekologické město by se rádi vydrápali i radní v Praze. Do cyklodopravy letos vloží historicky nejvyšší částku: 121 milionů korun. Vedle toho chce metropole podpořit ekologii i zdražením svozu směsného odpadu o třetinu a zároveň zavedením svozu bioodpadu za cenu poloviční. Ekologie prostě jede, k radosti cyklistů i motýlů.