Zápisník Marka Schwarzmanna: O nešvarech | E15.cz

Legendární hláška Evy Holubové z filmu Pelíšky o „rozmáhání takového nešvaru“ se nevztahuje jen na to známé vulgární slovíčko. Třeba v diskuzích na Twitteru řada Čechů, Moravanů a Slezanů neumí správně odpovídat. Obzvláště pak ve vláknech, v nichž je zapojeno více než pět lidí, to pak přestává být snesitelné.

Dotyčný často reaguje na reakci někoho jiného a jen tupě odklikává předdefinované tlačítko „odpovědět“, které, jak jinak, označí všechny. Lidi, naučte se kliknout ještě do oblasti označených a ty nezúčastněné odznačit.

Se slušností nejdál dojdeš. Tak praví staré pořekadlo. Nebo taky pojdeš, zní jeho modernější dodatek. I tohle by se mnozí mohli naučit dodržovat – hlavně pak tu první část. Obzvláště pak jsou-li na davové akci, třeba na koncertu. A to i na koncertu metalovém, kde jsou všichni „kamarádi a bratři v triku“, že. Takže lekce zní: Řvát na diváka jen tak do pléna: „Uhni, nevidím!“ ničeho nedocílí. I když vlastně ano – častěji budu zvedat ruce a tleskat. Díky za ten super nedělní tělocvik, neznámý hulváte.