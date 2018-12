Zápisník Michala Noska: Sníh a tuk | E15.cz

Dvakrát se o to pokoušel ještě se Slovanem Liberec. A ačkoliv v obou případech žila šance na postup do jarní fáze Evropské ligy ještě v posledním šestém zápase základní skupiny, nevyšlo to ani jednou. Tentokrát si už trenér Jindřich Trpišovský vychutnává úspěch. Po vítězství 2:0 nad Zenitem Petrohrad se může s celou Slavií těšit na pondělní los. „Jsem šťastný, že jsme to zvládli, a je o to příjemnější, že jsme vyhráli, myslím, že i zaslouženě,“ zaradoval se Trpišovský.