Samé dobré zprávy - zápisník Michala Šenka | E15.cz

A dál? Nově uzavřený mír v Náhorním Karabachu? Nepřeháníte už? Pstruzi po 50 letech v jezeře Laka na Šumavě? No ano. Dva nové živočišné druhy objevené v Austrálii? Paráda. Už před pár týdny tam objevili korálový útes vysoký jako Empire State Building. Uf, ale tolik štěstí najednou…

Jen pohled z okna je dost na nic. Inverze, šedé mléko. A nějak to nekončí. Co s tím? Hecnout se a vyrazit nad mraky. (Připomeňme si, co je to inverze: jev, kdy teplota vzduchu v dolní vrstvě atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.) Na nějakém vyšším kopci v teple a se sluncem se ty dobré zprávy tráví nejlíp. A nebo si aspoň o víkendu najděte přenos prvního ostrého (nikoliv už testovací) startu pilotované lodi Crew Dragon projektu Space-X Elona Muska. Na cestě k ISS inverze nebude.