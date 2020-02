Babiš politikem na věčné časy, píše v Zápisníku Nguyen Thuong Ly | E15.cz

Stanislav Křeček se stal ombudsmanem. V příštích šesti letech by měl hájit zájmy občanů proti nespravedlnostem ze všech možných úřadů. K lidskoprávní agendě, jak je známo, se staví rezervovaně. Přestože se chystá demonstrace jeho odpůrců, bývalý dlouholetý poslanec Křeček si z toho vrásky nedělá. Pro Český rozhlas řekl, že se mu „dostalo takové podpory od lidí, kterou žádný politik v zemi už dlouho nezažil“. Až na to, že ombudsman není politik.

Ani premiér Andrej Babiš nemá jasno, kdy chce s politikou definitivně seknout. Tento týden řekl, že pokud prohraje sněmovní volby v příštím roce, odejde z politiky. V roce 2017 přitom tvrdil, že pokud se stane premiérem, bude to jen na čtyři roky a pak odejde. Už tehdy mu připadalo, že politice věnoval hodně času. Nezbývá než čekat, co si usmyslí příště. Události posledních let ukazují, že Babiš skončí v čele této země teprve tehdy, až on sám bude chtít.

Ministr et ministr Karel Havlíček hájil před poslanci svou dvojitou roli ve vládě. Na otázky, jak zvládá rezort dopravy a zároveň průmyslu a obchodu, odpovídal za zavřenými dveřmi. Takové know-how si přece musí chránit!