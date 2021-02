Zápisník Ondřeje Součka: Sláva, předpokoj politikův | E15.cz

Už zhruba rok se Česko potýká s pandemií koronaviru, a že by se situace zlepšovala, se zatím říct nedá. Už ani s jarní vlnou proslavená mikrobioložka Soňa Peková nezůstává optimistkou. Důvodem jejího názorového obratu je domněnka, že je vir za účelem efektivnějšího šíření uměle modifikován. A co z toho vyplývá? To, že pokud vám několikrát po sobě nevyjde předpověď, nelamte si s tím hlavu a učiňte úkrok stranou – své posluchače hledající pravdu si stejně jako Peková najdete a jako bonus vám to u nich zajistí politické body.