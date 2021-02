Británie plánuje na vítěze koronakrize uvalit „daň z nadměrných zisků“ | E15.cz

Velká Británie plánuje výraznější zdanění maloobchodních a technologických společností, které díky koronavirové krizi zaznamenaly nárůst zisků. Informoval o tom list The Sunday Times s odvoláním na uniklé e-maily.

Britská vláda podle listu pozvala představitele technologických firem a maloobchodníků na schůzku, na které chce tento měsíc diskutovat o tom, jakým způsobem by mohla fungovat daň z obratu u internetového prodeje. Zároveň připravuje "daň z nadměrných zisků" pro podniky, které profitovaly z pandemie. Tato daň by se pravděpodobně týkala například internetových prodejců, firem rozvážejících jídlo či velkých supermarketů, píše The Sunday Times.

Podle listu není pravděpodobně, že by ministr financí Rishi Sunak představil tyto daně ve své březnové rozpočtové zprávě, která by se měla soustředit na prodloužení programu pro zachování pracovních míst a podpory pro podniky. Některé vládní zdroje však uvedly, že nové daně by se mohly stát na podzim základem plánu na snížení britského dluhu.

Vláda podle listu rovněž věří, že daň z obratu u internetového prodeje by mohla pomoci zmírnit problémy, se kterými se v poslední době potýkají provozovatelé kamenných obchodů.

The Sunday Times upozorňuje, že tržby internetového obchodu Amazon se loni v Británii zvýšily o 51 procent na 19,5 miliardy liber (573 miliard korun), protože lidé se kvůli omezením pohybu více spoléhali na doručování zboží do svých domovů. Amazon přitom v Británii platí jen málo na dani ze zisku, v roce 2019 to bylo pouze 14,5 milionu liber (426 milionů korun).