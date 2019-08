Zápisník Petry Jansové: Vrtěti Koněvem | E15.cz

Zatímco socha sovětského generála je ve středu zájmu a co týden ho někdo přetře, aby ho někdo další zase očistil, takzvaná chytrá lavička ve stejné čtvrti pomalu usychá. Posezení na Puškinově náměstí za 280 tisíc korun, které mělo původně tvořit stín a ochlazovat okolní vzduch, někdo prostě zapomněl zalévat. Asi další příznak letošního sucha.

Institut plánování rozvoje si vzal na paškál další pražské veřejné prostranství. Mariánské náměstí by se tak do pěti let mělo stát reprezentativním prostorem. Kromě expertů by se na přeměně měli podílet i samotní občané. Odborná veřejnost má jasno, turisticky exponované místo dočasně zaplní židlemi. Výzvou nepochybně zůstává představa Pražanů. Co třeba umístit sem mariánský sloup nebo Koněva?