14. Peter Korbačka
Peter Korbačka je akcionářem J&T Private Equity Group a stojí v čele slovenské developerské společnosti JTRE (J&T Real Estate). Společnost má za sebou více než padesát projektů v devíti zemích v celkové hodnotě přes 1,6 miliardy eur a je mimo jiné vlastníkem Eurovey, největšího obchodního centra na Slovensku. V roce 2024 se Korbačka stal vlastníkem hokejového klubu HC Slovan Bratislava.
Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun
- věk: 54
- obory: investice, reality
- zdroje majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group