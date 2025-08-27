Předplatné

14. Peter Korbačka

redakce E15.cz
Peter Korbačka je akcionářem J&T Private Equity Group a stojí v čele slovenské developerské společnosti JTRE (J&T Real Estate). Společnost má za sebou více než padesát projektů v devíti zemích v celkové hodnotě přes 1,6 miliardy eur a je mimo jiné vlastníkem Eurovey, největšího obchodního centra na Slovensku. V roce 2024 se Korbačka stal vlastníkem hokejového klubu HC Slovan Bratislava.

Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun

  • věk: 54
  • obory: investice, reality
  • zdroje majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group

