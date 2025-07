🎧 Podcast Botník zkoumá, proč přestal fungovat resell a co to znamená pro svět sneakers

Není to zas tolik let, co jste mohli před Footshopem potkat kempovat mladé sneakerheady s nadějí, že tenisky vycházející následující den stihnou koupit právě oni. Jenže ta doba už je pryč. Resell se změnil, přesunul, předefinoval. A právě proto mezi moderátory Botníku vyvstala otázka, jestli už není takzvaně dead.

Nikita, Vojta i Honza tak během plodné diskuze vystřídali řadu názorů, pocitů a daty podložených faktů. Z toho vznikl výsledek, který vám odpoví na to, jestli smrt resellu opravdu nastala.

