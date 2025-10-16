Miliarda během dvou týdnů. Klienti Air Bank se poprali o mediální klenot skupiny PPF
Jen osmnáct dní stačilo televizi Nova k tomu, aby od drobných tuzemských investorů nabrala miliardu korun výměnou za dluhopisy se čtyřletou splatností. Jedna z nejrychleji vyprodaných bondových emisí těžila i z distribuce v rámci sesterské Air Bank.
V září e15 jako první avizovala potenciálně až čtyřmiliardovou porci dluhopisů, které se chystá vydat dvojka na tuzemském televizním trhu, TV Nova. První várka počítala s prodejem bondů v objemu jedné miliardy korun a už v polovině října je hotovo. Televize dluhopisy nabídla prostřednictvím sesterské Air Bank, která je taktéž součástí skupiny PPF. Rychlost vyprodání emise odpovídá trendu posledních měsíců. Na firemní dluhopisy známých jmen drobní investoři slyší a emitenti nemívají s jejich prodejem větší nesnáze.
„Těší nás, že se nám podařilo umístit dluhopisy v požadovaném objemu, a to v kratším období, než jsme původně předpokládali. To potvrzuje důvěru investorů v naši společnost a její finanční zdraví a stabilitu. Získané prostředky využijeme na další obsahový a technologický rozvoj TV Nova, digitálních platforem jako Oneplay a na optimalizaci financování,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova. Televize naplno využila své pozice household name a vydala se pro peníze mezi širokou masu drobných tuzemských střádalů.
„Jelikož si retailoví investoři na dluhopisy zvykli, byli nadšení, že se objevují papíry, které vydává velká a stabilní firma, navíc s poměrně známým jménem,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Teprve v závěru září dluhopisový prospekt TV Nova schválila Česká národní banka. Bondy vydává přímo společnost TV Nova, kterou prostřednictvím firmy Central European Media Enterprises vlastní PPF.
Lovebrand zafungoval
Dluhopisy se podle analytika mohly stát vítaným artiklem právě pro drobnější hráče z řad fanoušků televize. „Jde o jméno, které znají v každé domácnosti, což by samo o sobě mělo zajistit popularitu mezi amatérskými investory,“ dodává Pfeiler. Čtyřleté dluhopisy s pevným ročním úročením 5,4 procenta mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru deset tisíc korun, a zjevně tak mířily na drobné investory.
Jak zdůrazňují experti, TV Nova se nyní daří. „Integrace do OnePlay se nepovedla z pohledu zákaznické zkušenosti, ale v tržbách a zisku to je jasné a silné plus a tato hotovost se jistě dá zapákovat na dluhopisovém trhu,“ uvádí Radim Dohnal z Fondu dlouhodobých investic. Televizi Nova vlastní skupina PPF od roku 2020, v loňském roce televize vydělala necelých 1,2 miliardy korun, tedy zhruba o čtyřicet milionů korun více než v roce 2023. Tržby Novy loni přesáhly devět miliard, což je o necelých sedmnáct procent více než o rok předtím.
Podle statistik Asociace televizních organizací se v loňském roce Nova vyhoupla po dvou letech zpátky na druhou pozici v žebříčku nejsledovanějších tuzemských televizí hned za veřejnoprávní ČT. Nova zaznamenala celodenní průměrný podíl na publiku 26,89 procenta oproti konkurenční Primě s podílem 26,83 procenta šlo ale jen o velmi těsný náskok. Obě televize navíc ve sledovanosti oproti roku 2023 o necelý procentní bod poklesly.
První samostatná emise
V roce 2012 vydala dluhopisy za bezmála dvě miliardy například dceřiná společnost Central European Media Enterprises Cet 21, která tou dobou televizi Nova provozovala. Pro samotnou televizi jde ale o první dluhopisovou emisi za dobu její existence, tedy od února roku 1994. Tuzemský dluhopisový trh orientovaný mimo jiné i na drobné investory v posledním roce přivítal celou řadu známých firem, a to primárně z řad velkých finančních skupin v zemi.
Vysokou objemovou laťku nasadil s deseti miliardami korun například miliardář Michal Strnad se svým zbrojařským impériem Czechoslovak Group. Dalším velkým tématem byly pro domácí investory loňské bondy lékárny Dr. Max ze skupiny Penta miliardáře Marka Dospivy. Pravidelným emitentem bondů je se svým Rohlíkem i miliardář Tomáš Čupr. Poptávku trhu ale testovali i Emma finančníka Jiřího Šmejce nebo třeba sázkařské impérium Allwyn z rodiny miliardáře Karla Komárka.