Miliardář Vlček po odchodu z Avastu zakládá nový kyberbezečnostní hit
Miliardář Ondřej Vlček byl jedním z nejdůležitějších lidí v historii antivirové společnosti Avast Software (později Gen Digital) a zásadně přispěl k tomu, že se z malé české firmy stal globální lídr v kybernetické bezpečnosti. Poté, co Avast zfúzoval s americkým NortonLifeLock se sice stáhl, ale nyní oznamuje vznik nové kyberbezpečnostní firmy. Replikovat miliardový úspěch má AI startup Aisle.
Pro IT svět je to velká zpráva. Kromě Ondřeje Vlčka za Aisle stojí bývalá CEO Avastu, Jaya Baloová a AI vědec Stanislav Fort, který pracoval v Google DeepMind, Anthropicu a na Stanfordu. Mezi angel investory patří vysoce postavení manažeři z firem Google, Hugging Face, DataDog a Microsoft. Těžiště téměř čtyřicetičlenného týmu pracovalo až dosud v utajení zhruba rok z pražských kanceláří, kromě Prahy má členy také v USA, Izraeli, Holandsku a Polsku.
Firma má tak v době svého odhalení už připravení produkt. A chce řešit ten úplně nejtěžší kyberbezpečnostní problém: jak rychle a přesně najít a odstranit zranitelná místa ve firemních systémech. „Aisle chce vrátit trumfy do rukou těch, kteří s těmito útočníky bojují. Chceme dát lidem, kteří za bezpečnost systémů odpovídají, naději, že plně odbavený backlog zranitelností nemusí být sci-fi,“ komentuje situaci zakladatel a CEO Aisle Ondřej Vlček.
Aisle konkrétně nabízí řešení, které dramaticky zkracuje dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na pouhé hodiny nebo dokonce minuty. Veškeré opravy jsou ověřovány oproti kontinuálně aktualizovanému AI modelu firemního softwarového prostředí. Aisle funguje na takové škále, že dokáže redukovat nahromaděné množství nevyřešených zranitelných míst z obvyklých stovek tisíc nebo milionů až k absolutní nule a nacházet bezpečnostní chyby, které jsou pro lidské experty neviditelné.
Testování produktu probíhalo s design partnery, kterými byly mimo jiné i původem české firmy Productboard, Ataccama a Livesport. Oddělení výzkumu v Aisle vede jeden ze zakladatelů společnosti, špičkový AI vědec Stanislav Fort. Jeho tým měl za úkol přijít s řešením, kterým nikdo ze stávajících velkých hráčů v oblasti kyberbezpečnosti nedisponuje.
„Cílem bylo vyvinout autonomní end-to-end systém, který umí potenciální hrozby identifikovat opravdu do hloubky, a následně je také – pod dohledem lidí – automaticky eliminovat. Již v rámci testování Aisle úspěšně našel a opravil zranitelnosti v některých nejkritičtějších světových softwarových projektech,“ vysvětluje Stanislav Fort.
Angel investory nové firmy jsou Chief Scientist Googlu a žijící legenda mezi inženýry Jeff Dean, spoluzakladatel Hugging Face Thomas Wolf, CEO Datadog Olivier Pomel, Chief Product Officer Microsoftu a ex-viceprezidentka Googlu Aparna Chennapragada, podcaster Dwarkesh Patel a také jeden z nejvlivnějších výzkumníků moderního strojového učení a bývalý ředitel pro ML v Apple Ian Goodfellow.