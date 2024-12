Český obranný průmysl bojuje s nedostatkem financí. Pavel Otto, redaktor e15, v podcastu Business Club popsal, proč některé banky zbrojovkám odmítají poskytovat úvěry a jak to ovlivňuje celý sektor.

I když význam obranného průmyslu po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostl, mnohé banky ho stále vnímají jako rizikový. Nejvíc problémů mají malé a střední podniky, kterým banky někdy dokonce odmítnou zřídit i běžný účet.

Jako důvod banky často uvádějí etická pravidla ESG nebo politiku zahraničních vlastníků. Některé instituce jako Česká exportní banka nebo J&T Banka už projekty na podporu obranného průmyslu financují. I EU a česká vláda už vyzvaly finanční sektor, aby svou politiku vůči zbrojovkám upravil. Změny ale přicházejí pomalu.

Právě rychlost je v současné situaci, kdy Evropa čelí výzvám v zajištění vlastní bezpečnosti, klíčová. Nejistota budoucí podpory ze strany USA tlačí evropské státy, aby znásobily výdaje na obranu a zvýšily svou soběstačnost v rámci aliance. Spojené státy hrají v NATO klíčovou roli, a pokud by svou podporu omezily, Evropa by měla velké problémy. Otto zdůrazňuje, že bez větších investic do obrany a jednotnějšího postupu mezi evropskými zeměmi se bude těžko vyrovnávat s rostoucími hrozbami.

Omezené financování obranného průmyslu má vliv i na dodávky pro Ukrajinu a NATO. Firmy si stěžují, že banky odmítají financovat i projekty, které jsou jasně určené pro ukrajinskou vládu nebo spojence z NATO. “Banky musí začít vnímat obranný průmysl jako klíčový sektor, bez kterého nelze zajistit bezpečnost,” říká Otto.

Poslechněte si celý podcast. Odkaz najdete v úvodu článku.