Bolt slaví deset let na českém trhu a během této dekády se ze startupu stala platforma, která pokrývá všechna krajská města a rozšiřuje své služby i do menších regionů. V podcastu Business Club o tom mluvil generální manažer Boltu pro Česko a Slovensko, Josef Rückl, který přiblížil plány společnosti i výzvy, kterým firma čelí.

Podcast vznikl v rámci spolupráce mezi e15 a Bolt.

Expanze a nové trhy

Bolt vznikl v roce 2013 v Estonsku pod názvem Taxify, o dva roky později vstoupil do Česka a dnes působí ve více než 25 českých městech. Kromě toho firma expandovala i do Afriky a Asie a nově například do Dubaje, Malajsie nebo Řecka. „V posledních letech vidíme obrovský potenciál mimo Evropu a stále hledáme nové trhy,“ uvedl Rückl.

Ženy pro ženy a elektromobilita

Mezi čerstvé novinky patří kategorie Women for Women, která umožňuje cestujícím ženám objednat si výhradně řidičku. „Hned první víkend jsme zaznamenali stovky jízd a poptávka předčila naše očekávání,“ říká Rückl. Kromě toho se Bolt čím dál více zaměřuje také na elektromobilitu, když na podzim v Brně spustil kategorii elektrických vozů.

Konkurence a boj o řidiče

Platforma funguje jako zprostředkovatel taxislužby, řidiči si mohou vybrat mezi podnikáním na vlastní licenci nebo prací pro flotilové partnery. Vysoké konkurenci na trhu s řidiči se Bolt podle Rückla snaží čelit vyššími výdělky a výhodami, jako jsou slevy na palivo a leasing vozů. „Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se řidiči budou cítit nejlépe,“ vysvětluje.

Carsharing a sdílená mobilita

V létě Bolt vstoupil také do segmentu carsharingu, kde hned ze začátku vsadil na velmi nízké ceny. Služba zatím funguje pouze v Praze a nabízí 400 sdílených vozů. Podle Rückla firma i zde aktuálně zvažuje expanzi. „Vidíme, že stále více lidí přehodnocuje vlastnictví auta a hledá alternativy,” dodává.

Jaká další města Bolt plánuje pokrýt? Přijdou další speciální kategorie pro různé skupiny cestujících? A bude sdílená doprava opravdu dominantním způsobem přepravy v budoucnosti?

Poslechněte si celý podcast Business Club