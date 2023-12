Vysoké ceny materiálu a nízká poptávka způsobily v posledních měsících útlum ve stavebnictví. Rodinných domů se staví nejméně za osm let a do toho Čechy stále trápí bytová krize. Pomoc by nám z ní, alespoň podle našeho dnešního hosta, mohly dřevostavby. Michal Šopík je majitelem společnosti Vesper, která dřevostavby navrhuje a staví. Sám vidí potenciál hlavně ve spojení dřeva s betonem. Proč se v Česku víc nestaví ze dřeva? V čem se dřevostavby liší od tradičních domů? A kdy u nás začnou růst i dřevěné komerční budovy? Nejen to se dozvíte v následujících dvaceti minutách.