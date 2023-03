Můj biologický věk je o sedm let nižší, říká podnikatel Šrámek | e15.cz

Evropa stárne. Nízká porodnost a stále se prodlužující délka života způsobují hroucení důchodových systémů a vyšší výdaje států na zdravotní péči.

Jak prodloužit zdravou a aktivní část života obyvatel? Do jaké míry je stárnutí způsobené životosprávou a dalšími vnějšími faktory, a do jaké míry je to proces zakódovaný do naší existence?