Průmyslové nemovitosti jsou popelkou realitního byznysu, říká šéf fondu Accolade Milan Kratina | e15.cz

Realitní trh, moderní portfolio průmyslových a výrobních nemovitostí, makroekonomické výhledy i trendy na poli udržitelnosti. To vše jsme v podcastu Business Club probrali s Milanem Kratinou, podnikatelem a šéfem fondu Accolade.

Po studiích na krátkou praxi do CzechInvest a poté do vrcholového byznysu. V pětadvaceti vzal vše, co měl a začal podnikat v oblasti, které rozuměl. Cíl měl jasný a věděl, že dříve nebo později ho dokáže dosáhnout.

A stalo se. Čerstvý sedmatřicátník Milan Kratina je vystudovaný právník a nyní podnikatel, spoluzakladatel holdingu Accolade a předseda představenstva stejnojmenného fondu. Je také miliardář pravidelně se umísťující v žebříčku padesátky nejbohatších Čechů.

Jak ale takový holding vzniká? Existuje paralela s kolektivním sportem jako je fotbal, kterému se věnuje? A v jakých koutech Evropy se realitní fond Accolade rozhlíží po nových příležitostech? Kam se vlastně bude trh s komerčními nemovitostmi vyvíjet? To vše se dozvíte v nejnovější epizodě podcastu Business Club.

Celý podcast s Milanem Kratinou si můžete poslechnout tady:

