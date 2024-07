„Je to celkem mladé téma. V minulosti se při budování měst na hospodaření s dešťovou vodou příliš nepohlíželo, ale s rostoucím nedostatkem vody je to stále aktuálnější,“ vysvětluje Urban a rovnou uvádí konkrétní technologie, jako jsou retenční nádrže a modro-zelené střechy, které pomáhají zadržovat a využívat dešťovou vodu například na zavlažování, praní nebo splachování.

Urban také zmiňuje nedostatečnou legislativu v České republice, která by mohla více podporovat udržitelná řešení, ale zároveň uvádí příklady měst, kde již existují určité standardy pro hospodaření s dešťovou vodou.

Která města to jsou? Jak je to s ekonomickou návratností modro-zelených řešení? Jak změnit myšlení a přístup Čechů k vodě a přírodním zdrojům? To všechno se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club.

Tento díl vznikl v rámci placené spolupráce se společností Wavin.