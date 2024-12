🎧 Vláda mění pravidla pro podnikání v průběhu hry, říká prezident Hospodářské komory Zajíček

Loni na podzim představila Hospodářská komora společně s dalšími profesními organizacemi vládě seznam priorit, které měly zajistit konkurenceschopnost české ekonomiky. Z navrhovaných opatření se nicméně dodnes, až na výjimky, nepodařilo prosadit nic. Podle Zajíčka je to výsledek polarizované politické scény. “V lecčems jsem byl možná příliš optimistický, protože jsem si myslel, že některé věci bude možné dohodnout a prosadit i za současné politické konstelace,” řekl v podcastu.

Jedním z klíčových problémů, na které si firmy v loňské výzvě stěžovaly, je nedostatek pracovníků. Podle odhadů českému trhu práce chybí 200 až 300 tisíc zaměstnanců, které nelze pokrýt z domácích zdrojů. Ačkoliv se podařilo navýšit kvóty například pro Filipíny a Mongolsko, požadavku byznysu, tedy přivést 100 tisíc pracovníků ročně, se vláda ani nepřiblížila.

Diskuzi podle Zajíčka komplikuje hlavně fakt, že se pracovní migrace smíchala s nelegální migrací. „Lidé, které potřebujeme, přicházejí s povolením, učí se česky a chtějí tady pracovat dlouhá léta. Bohužel jsou často házeni do jednoho pytle s těmi, kdo přicházejí nelegálně.”

Pomalý pokrok u povolovacích procesů

Zajíček v rozhovoru ocenil, že se vládě podařilo zrychlit povolování strategických investic, například v dopravě nebo v energetice. I tady se nicméně jedná pouze o dílčí úspěch, který nezahrnuje další klíčové oblasti. „Povolovací procesy jsou i nadále komplikované a zdlouhavé. To, co se podařilo, je důležité, ale stále to není dostatečné,“ uvedl Zajíček. Podle něj je nutné zkrátit dobu potřebnou k povolení nejen u strategických projektů, ale napříč všemi oblastmi. Bez zásadní reformy systému hrozí, že další investice zůstanou na mrtvém bodě.

Vláda ničí podnikatelské prostředí

Zajíček vládu kritizuje i za nedávné změny pravidel v podpoře obnovitelných zdrojů, které podle něj destabilizují podnikatelské prostředí. Pozměňovací návrhy k novele energetického zákona, známého jako Lex OZE 3, mohou mít závažné dopady na provozovatele solárních elektráren. „Byli jsme překvapeni, že se takový pozměňovací návrh ve Sněmovně objevil, aniž by ho někdo předtím projednal s podnikateli,„ uvedl.

Podle Zajíčka je klíčové, aby vláda pro investory zajistila předvídatelné prostředí. „Tohle mění pravidla v průběhu hry. Nikdo s tím nepočítal, nebylo to řádně projednáno, včetně těch dopadů, které to může mít,“ řekl. Zajíček varoval, že podobné kroky nejenže odrazují stávající investory, ale také znejisťují nové projekty. „Pokud chceme stabilní a předvídatelné prostředí nemůžeme dělat rozhodnutí, která destabilizují trh a mění podmínky ze dne na den.”

Poslechněte si celou epizodu podcastu Business Club se Zdeňkem Zajíčkem. Odkaz najdete v úvodu článku.