Lukačovič ho přesvědčil k emigraci do Prahy. Teď firma původem ruského byznysmena vzkvétá
Obrovská poptávka po výpočetní kapacitě pro chod umělé inteligence (AI) žene tempo výstavby datových center plných AI čipů od firem Nvidia nebo AMD. Masivní projekty nerealizují pouze největší hráči jako OpenAI, Microsoft, Meta, Oracle, Google, xAI nebo Amazon. Na trhu se objevilo několik startupů, které do této infrastruktury pumpují nemalé peníze. Jeden z nich má kořeny v Rusku a získal investici od Nvidie, největšího dodavatele AI čipů a nejhodnotnější společnosti na světě. Zakladatel tohoto startupu se dobře zná s majitelem Seznamu Ivo Lukačovičem a z Prahy buduje jedno ze svých center výzkumu a vývoje.
Řeč je o firmě Nebius, která je z velké části výsledkem ruské invaze na Ukrajinu. Nebius totiž stojí na základech moskevského internetového podniku Yandex, který je často přirovnáván k ruskému Googlu. Yandex v minulosti vstoupil na newyorskou burzu Nasdaq a se svými službami, které představovaly alternativu k západní nabídce typu Google, Wolt, Uber, Waymo a podobně, postupně expandoval na okolní trhy.
