Dva roky od jmenování kabinetu Petra Fialy přišel čas na to zhodnotit, jak vláda zatím plní své závazky, které si stanovila v programovém prohlášení. Organizace Demagog.cz přišla s analýzou padesáti vybraných slibů vlády pětikoalice. V které oblasti se vládě daří sliby plnit a v které naopak ne? Na kolika stále pracuje a se kterými ani nezačala? A jak si stojí v porovnání se svými předchůdci? To vše se dozvíte v této epizodě podcastu Business Club, do které přijal pozvání koordinátor projektu Demagog.cz Petr Gongala.