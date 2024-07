Dobrá architektura otevře území i sousedům, říká obchodní ředitel Penta Real Estate Pavel Streblov

„Ke zveřejnění ESG reportu nás zatím nevedla žádná regulace, vstoupili jsme do toho dobrovolně,“ řekl Streblov v e15 Castu. „Ambice byly dvě: jednak sledujeme naši konkurenci, a to hlavně zahraniční, a všimli jsme si, že se s tím nějakým způsobem snaží vypořádat dopředu, ještě před tím, než budeme mít pravděpodobně všichni povinnost něco takového prezentovat. A taky jsme se tím reportem snažili i sami pro sebe shrnout, co už vlastně děláme a neděláme. A musím říct, že do nějaké míry jsme byli sami i pozitivně překvapeni tím, co všechno už děláme. Možná nám jenom chybělo právě to shrnutí,“ řekl Streblov s tím, že teď plánuje Penta Real Estate na report navázat a dát dohromady strategii pro celou firmu

Jak se ESG dosud promítalo do developerské strategie Penta Real Estate? „Historicky všechny zajímala primárně ekologie. Tlačili jsme na to, aby naše kancelářské budovy měly všechny různé certifikace, teď to děláme i u hotelů a zvažujeme to i u rezidenční výstavby. Co se týče toho S a G (tedy sociální a governance faktor), tak to jsme tolik nesledovali a spíš to dělali intuitivně. Ani dnes ta kritéria ještě nejsou jasně daná, ale tím že děláme brownfieldy a myslíme nejen na to, jak se bude žít těm, kteří se tam teprve nastěhují, ale i těm, kteří už žijí okolo, tak jsme se plno těch sociálních aspektů snažili do projektů zahrnovat i v minulosti,“ vysvětlil Streblov.

„Ukázalo se, že velmi dobře fungují ty čtvrti, kde mícháme různé funkce. Vyzkoušeli jsme si to na Waltrovce, kde máme kanceláře, byty, máme tam lékářský dům, školku a přidali jsme k tomu i hotel a zvažujeme školu. Vidíme, že taková čtvrť funguje 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Míchají se tam různí lidé: ti, co tam pracují, ti, co tam bydlí. Díky tomu tam dobře funguje i retail, protože to není taková ta typická noclehárna. Tím, že tu máme i zaměstnance, tak fungují i obchody, zároveň vidíme, že tam chodí třeba i starší lidé z okolí, kteří třeba překvapivě často zajdou i do kantýny, která byla původně určená pro kancelářské zaměstnance,“ popsal Streblov.

