Jaký rok má za sebou skupina Accolade, co chystá do budoucna a jak její byznys ovlivňují ceny energií, politika současné vlády nebo trendy v e-commerce? Nejen o tom v dalším vydání e15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Milanem Kratinou, šéfem a zakladatelem skupiny Accolade.

„Letos to byl pro nás hořkosladký rok,“ řekl na úvod podcastu Milan Kratina. „Na jedné straně jsou komerční nemovitosti pod tlakem revaluací, na druhé straně máme to štěstí, že průmyslové nemovitosti jsou naopak pod nejmenším tlakem. Když se podíváme, do čeho chtějí investovat investiční jestřábi jako Blackstone a podobní, tak průmyslové nemovitosti jsou vždy ta první kategorie, na které se budují i nová portfolia z nových, čerstvých peněz,“ dodal Kratina.

Podle něj se potvrzují trendy, o kterých skupina mluvila už loni. „Máme spousty nových klientů z oblasti výroby, ta výroba taky investuje spoustu peněz do vybavení těch hal. Samozřejmě jsou tu taky dlouhodobé nájemní smlouvy. Všechno tohle je ta sladká část roku. Ty nové projekty vycházejí velmi dobře,“ řekl Kratina.

V e15 Castu ale mluvil také o hořké části svého byznysu. „Valuátoři reagovali na to, že financování dramaticky zdražilo, a to i v euru. Projektové financování mohlo být před dvěma lety někde mezi jedním a dvě procenty a dnes je mezi čtyřmi až šesti procenty,“ řekl Kratina s tím, že trh na to samozřejmě reaguje.

„Tím jak centrální banky tiskly peníze a ty peníze byly zadarmo, vyhnaly cenu komerčních nemovitostí neuvěřitelně vysoko a výnosy neuvěřitelně nízko. Takže pokud někdo vlastnil ta opravdu prémiová aktiva s výnosem dvě a půl nebo tři procenta, tak teď po tom přecenění ta aktiva odepisují čtyřicet procent a více,“ řekl šéf Accolade v podcastu.

„Najednou už ti investoři samozřejmě nechtějí tolik půjčovat a ekvita mizí. Je to něco, co speciálně s trhem kancelářských budov a shopping mallů třese v Evropě i v USA,“ dodal Kratina.

