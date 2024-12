Investiční skupina DRFG hodnotí uplynulý rok 2024 pozitivně. Má za sebou úspěšnou restrukturalizaci, využila oživení realitního trhu a dělá byznys v mnoha evropských zemích. Přemýšlí o tom, že by vstoupila do úplně nového odvětví? A je teď správná doba růst v nemovitostech? Nejen o tom mluvil v dalším díle e15 Castu šéfredaktor Nikita Poljakov se zakladatelem a spolumajitelem investiční skupiny DRFG Davidem Rusňákem.

„Na trhu jsme v roce 2024 viděli spoustu zajímavých příležitostí, jaké jsme v několika předchozích letech neviděli. Určitě došlo k poměrně zajímavému oživení, primárně na trhu real estate, což je něco, co nás zajímá. Za mě tedy skvělý rok a myslím si, že nejinak tomu bude v tom roce příštím, protože vidíme na řadu transakcí, na kterých pracujeme nebo začínáme pracovat. Trh byl opravdu hodně zpomalený a teď mi přijde, že se to vrací do nějakých kolejí, na které jsme byli zvyklí,“ řekl David Rusňák na úvod e15 Castu s tím, že objem transakcí zdaleka nebyl takový, jako byl před covidem, ale real estate market se vzpamatovává. Označil to za významný posun.

„Skupina DRFG roste. V letošním roce jsme udělali klíčovou investici, koupili jsme jednoho z největších developerů střední či východní Evropy, firmu Trigranit. Je to maďarská firma, ale působí nejenom v Maďarsku, ale i v jižní a jihovýchodní Evropě, na Slovensku, v Polsku a díky našemu vstupu teď nově i v České republice. Pro nás to byl strategický krok, protože nám otevírá spoustu nových příležitostí. Firma má velmi dlouholetou historii, realitní projekty za miliardy eur, které předala investorům,“ přiblížil Rusňák.

„V tuto chvíli pracuje na dvou projektech v Maďarsku a v Polsku za asi 500 milionů eur. Samozřejmě historicky byla a je navázaná na velké institucionální investory, to byl jeden z efektů, pro který jsme tu transakci dělali, ale ne zdaleka jediný. Jejich management přišel s myšlenkou spojení sil, nám to začalo dávat velký smysl a dnes jsme díky tomu u projektů, u kterých jsem si třeba loni nedovedl představit, že bychom vůbec mohli být, obzvlášť v té části Evropy, která se velmi dynamicky rozvíjí a bude rozvíjet. Teď třeba řešíme velký projekt v Makedonii pro významnou evropskou banku,“ dodal zakladatel DRFG.

Investiční skupinu podle vlastních slov nezakládal s tím, že by měla mezinárodně expandovat. První roky taky působila výhradně na území Česka a okrajově i Slovenska. Teď jsou ale pro skupinu zahraniční trhy čím dál tím důležitější. Tím spíš, že pro české podnikatele jsou některé procesy komplikované.

„Obecně mi přijde, že si ty věci děláme záměrně složitější, než ve skutečnosti jsou,“ vysvětlil Rusňák. „Chtělo by se říct, že žijeme v nějakém společné prostoru jako je EU a ta pravidla budou v jednotlivých státech podobná, ale není to tak. Ta autonomie jednotlivých států je velmi významná. My si tady v Česku z pro mě nepochopitelného důvodu vždycky vybereme tu nejsložitější cestu. Na jiných trzích tohle nevidíme,“ řekl.

„Poláci za posledních deset let ušli takovou cestu, že si přeju, abychom jim byli aspoň v patách. Ten pokrok je vidět všude. Mám rád Českou republiku, nejsem ten typ, který by nadával na všechno, co se tu děje, ale pokud se na to člověk dívá otevřenýma očima, tak vidí, že jsme pomalí. Tak doufejme, že se to bude zlepšovat,“ dodal Rusňák v e15 Castu.

Je David Rusňák spokojen s tím, jak teď firma funguje? Nebo chce po proběhlé restrukturalizaci ještě něco změnit? „Mám strach říct, že jsem se vším spokojený, vždycky jsem samozřejmě trochu nespokojený. Vždycky se věci dají dělat líp, rychleji, ve větším objemu. Já myslím, že v čase a s prostředky, které máme za sebou, se to více méně povedlo. Teď je určitě důležité, abychom v těch našich hlavních oborech významně posílili,“ říká Rusňák.

Jak nepovedená digitalizace stavebního řízení zkomplikovala byznys skupiny v Česku? Je David Rusňák spokojen s tím, jak teď firma funguje? Nebo chce po proběhlé restrukturalizaci ještě něco změnit? A jak se DRFG staví k tématu udržitelnosti a ESG? Ovlivňuje nebo omezuje to skupinu? Pusťte si celý e15 Cast s Davidem Rusňákem.