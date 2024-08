Největší bariérou je, že jsme ve všem inovativní, říká šéf firmy Futtec, která opravuje cesty mikrovlnami

„Před čtrnácti lety jsem se ocitl na Akademii věd, kde v té době dělali pokusy s mikrovlnami. Zjistilo se, že mikrovlny dokážou velmi šetrně ohřát kámen, který je součástí asfaltové směsi. V té době jsem hodně jezdil na kole a autem a říkal jsem si, že by bylo dobré právě tímto neinvazivním způsobem opravovat silnice,“ popsal Jiří Rušikvas v e15 Castu začátky nové technologie na opravu silnic.

„Dnes se nejvíc zabývám tím, jak přesvědčit trh, že to myslíme vážně a že chceme skutečně preventivně opravovat asfaltové vozovky,“ dodal Rušikvas. „Naše metoda je skutečně šetrná. Do vozovky nezasahujeme tak, že bychom ji řezali. Mikrovlnou ohříváme atomy kameniva a kamenivo pak ohřeje celou směs. Jsme pochopitelně trochu limitováni tím, že je ten proces velmi náročný na energii. Napájíme to velkými elektrocentrálami,“ přiblížil Rušikvas. „Silničáři byli vždy zvyklí dělat větší opravy, které trvají dlouho. My se ale snažíme vměstnat opravu v létě do pětadvaceti minut, v zimě do pětatřiceti.“

„Teď naše obchodní činnost pochopitelně záleží na marketingu, který se poslední tři roky snažíme dělat na opravdu vysoké úrovni,“ dodal Rušikvas. „Zanalyzovali jsme si trh a řekli si, že chceme nabízet nejenom službu jako opravu, ale chceme i vyrábět a zdokonalovat naše mikrovlnné stroje tak, abychom dokázali všem správcům komunikací, že je naše metoda pravá,“ řekl zakladatel firmy Futtec.

„Největší bariérou pro nás je, že jsme ve všem inovativní, ve všem jsme noví. Náš stroj teď chceme nabízet i do světa. Máme pro něj veškerou certifikaci a v druhé polovině příštího roku jej budeme nabízet ke koupi,“ dodal Rušikvas.

„Soukromého investora zatím žádného nemáme, soukromým investorem jsem byl vlastně já. Pár akcií jsem prodal svým kolegům tak, abych je motivoval i do budoucna. Naším cílem je vyvíjet technologii a poskytovat ji do zahraničí.“

Jak se financuje rozvoj takového byznysu? Jak se liší kvalita silnic v Česku a v zahraničí? A co firmu Futtec čeká v nejbližší době? Pusťte si e15 Cast.