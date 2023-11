Velkoodběratelům zdraží energie o desítky procent, varuje EPET | e15.cz

Domácnosti i firmy si v příštím roce připlatí za regulovanou část ceny energií. Ta má podle návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vzrůst u domácností desítky a u firem až o stovky procent. A zatímco do celkových cen pro malé odběratele by se to mělo propsat pouze mírně, firmám by mohla elektřina podražit až o čtvrtinu.