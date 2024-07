Zvyšovat výnos z nemovitostí je možné jen přes nájmy, říká Milan Kratina z Accolade

„Fond slaví deset let a je to pro nás velký milník. Od roku 2014 jsme ušli dlouhou cestu. Překonáváme roční nájem 100 milionů eur, což nás už řadí mezi špičku vlastníků průmyslových nemovitostí v Evropě,“ řekl Milan Kratina v e15 Castu. „Samozřejmě pořád začínáme, pořád jsme na začátku cesty a věříme, že tohle je jenom začátek,“ dodal Kratina.

„Naše cesta byla zatím velmi organická. V roce 2014 nikdo úplně nevěřil, že lidé budou investovat a že budou investovat kvalifikovaní investoři. Náš první raising byl nějaké tři miliony eur a potom to teprve kontinuálně rostlo. Byla to taková sněhová koule, až jsme v roce 2020 a 2021 sbírali třeba 80 milionů eur kvartálně,“ vysvětlil Kratina v podcastu.

S jakým cílem nemovitostní fond zakládal? „Vlastně jsem před těmi deseti lety myslel, že ploch budeme mít víc. Takže jsem nesplnil svoje vlastní očekávání. Ale zase evropsky i světově je to relativně dobrý výsledek pro celou skupinu. Než se to v té kuchyni uvaří, tak to prostě trvá. Než všechny ty projekty uděláš, nakoupíš, je to prostě cesta. Ale opravdu jsem tenkrát věřil, že to bude větší,“ řekl zakladatel Accolade.

Proč se Kratinovi nelíbí systém uzavřeného fondu? Jak fungují dluhopisy, které Accolade vydává? A jak složité je dnes shánět peníze z trhu? Poslechněte si celý rozhovor s Milanem Kratinou ze skupiny Accolade.