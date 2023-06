Bitcoin je digitální super aktivum, říká Firefish | e15.cz

Vytvořil peer-to-peer platformu, která propojuje bitcoinery a tradičnější investory a umožňuje půjčky zajištěné právě bitcoinem. Oproti klasickým startupům za ním nestojí mladí nadšenci, ale oba zakladatelé působily řadu let v klasických financích. Martin Matejka naposledy vedl například obchodování s elektřinou ve skupině ČEZ a Igor Neumann zase strávil dvě desítky let na vysokých pozicích ve skupině Thomson Reuters. „Teď ale chceme udělat z bitcoinu vaší privátní banku,“ říká v rozhovoru pro podcast Kryptospace Matějka.

Čeho přesně chcete se svým projektem dosáhnout?

Tvoříme, ať už pro jednotlivce nebo instituce, nástroje, které jim pomůžou, aby se mohl bitcoin stát základem jejich osobních nebo firemních financí.

Co si pod tím mám představit?

Mnozí z nás používají bitcoin jako platební systém. Já bitcoin nebo lightning newtork používám k platbám, kdykoliv je to možné. Jiní lidé využívají bitcoin jako nástroj spoření, k zachování hodnoty. A to z dobrých důvodů. Proč držet státní peníze, které jsou odsouzené k věčné ztrátě kupní síly.

My ve Firefish nabízíme trochu jiný pohled na bitcoin. Vidíme ho jako takové super aktivum, jako univerzální kolaterál. Chceme nabídnout vizi, kde nevlastním bitcoin s tím, že ho jednou prodám za nějakou vyšší cenu. Ale kde hodnotu bitcoinu, který vlastním, používám ve svůj prospěch. Kde mi slouží jako můj osobní zdroj likvidity, moje vlastní privátní banka.

Jak to může fungovat?

Představte si, že na něco potřebujete peníze. Na něco, co zlepší váš život. Lékařskou péči, vzdělání pro vaše děti anebo dobrou investiční příležitost. Jedna z možností, kterou máte, je prodat bitcoin, to je vaše digitální super aktivum. Druhou možností, která podle mého názoru stojí za zvážení, je použít bitcoin jako kolaterál (zástavu) a vzít si peer-to-peer půjčku. Takže získáte peníze, které nejsou zatížené daní z příjmu a přitom budete stále vlastnit svůj bitcoin. Tomuhle my říkáme bitcoin backed cash, hotovost podložená bitcoinem.

Jak taková „kolateralizovaná půjčka“ funguje?

Firefish je vlastně tržiště pro takové půjčky. Kolaterál je forma ručení. Všichni to známe například z hypoték, kde jako taková zástava slouží vaše nemovitost. V principu jde ale jako kolaterál použít všechno, co má nějakou hodnotu. V tradičních financích je to mnohem rozšířenější, než by se mohlo zdát.

Například hedgeové fondy používají jako kolaterál akcie či dluhopisy a získávají tak hotovost na další investice. Chytří a bohatí lidé zase používají podíly ve firmách nebo umělecká díla. A díky bitcoinu je to nyní přístupné prakticky pro každého.

Udělám takovou kacířskou poznámku. Vy tedy přinášíte něco, co na Ethereu a dalších blockchainech existuje už nějakou dobu v rámci DeFi (decentralizovaných financí), například v podobě protokolu Aave.

Do jisté míry ano a do jisté ne. Ano v tom, že naše služby jsou také nekustodiální.

To možná popište, co znamená.

Kustodiální služba je ta, kde vaše aktivum odevzdáte nějaké třetí osobě. V našem případě pošlete bitcoin někomu, kdo s ním může dělat téměř vše, co uzná za vhodné. Viděli jsme v minulosti služby jako Celsius anebo BlockFi. A ty zkrachovaly, takže asi jen RIP. Asi tak nemusím vysvětlovat, proč není dobré používat kustodiální služby, pokud to není nutné.

Ale ano, naše služba je asi v něčem porovnatelná se službami decentralizovaných financí. Ale my jsme toho názoru, že pro bitcoin jako kolaterál se to dá udělat výrazně lépe. Jakmile bitcoin používáte nad jinou sítí, musíte akceptovat rizika, která jsou s tím spojená. Musíte ho tzv. zabalit a váš bitcoin nad Etherem už není vlastně vůbec bitocin, je to jen jeho digitální reprezentace. A u Aave také musíte akceptovat rizika celé té platformy. To u nás neplatí, protože u nás to funguje vše peer-to-peer.

Pojďme si tedy trochu polopaticky shrnout, jak to u vás funguje. Já uživatel mám bitcoin a nechci ho prodat. Přes vaší platformu ho zamknu v nějakém kontraktu a jiný uživatel mi oproti němu půjčí hotovost. A jelikož je to peer-to-peer, tak to Firefish jen zprostředkuje a bitcoinu ani hotovosti se vlastně vůbec nedotkne.

Chápete to správně. Možná bych se na to podíval ještě podle toho, kdo může naší platformu využívat. Na jedné straně jsou to bitcoineři, kteří se nechtějí svého bitcoin vzdát. A ti je tak mohou uzamknout do nativního chytrého kontraktu a získat hotovost. A jak už jsem říkal, výhodou je, že ta hotovost není předmětem daně z příjmu.

A na druhé straně mohou platformu využít investoři, což mohou být lidé nebo instituce, kteří mají přebytek hotovosti ve fiat měnách a chtějí získat jejich zhodnocení s minimálním rizikem.

A Firefish je prostředník, který umí spojit tu poptávku po hotovosti s nabídkou.

Ano. My hlavně poskytujeme tu technologii, aby jejich interakce byla co nejbezpečnější.

