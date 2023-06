Bitcoin s sebou i žabáka PEPE, ten hlásí růst o 70 procent | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

A byl to tedy pořádný týden. Trhu sice zabralo pár dní si to uvědomit, ale minulé úterý se konečně ceny utrhly ze řetězu.

Největší investiční fond světa BlackRock, spravující aktiva v hodnotě téměř deset bilionů dolarů, oznámil, že chce vytvořit spotový ETF fond. To se do cen muselo propsat.

Hned se navíc začali ozývat další hráči, kteří věří, že by jim BlackRock mohl u komise pro cenné papíry SEC prošlapat cestičku. Například fond Valkyrie, jejíž ETF ponese, pokud ho regulátor schválí, symbol BRRR.

Svůj ETF fond chce ale i asset-manager WisdomTree a hlavně další obr Ivesco. BlackRock to sice není, ale i tak spravuje majetek za 1,5 bilionu dolarů.

A další zájemci přibudou. Firmy prostě vyplňují to málo prostoru, které pro ně SEC zatím regulatorně upravila svým prohlášením, že bitcoin není cenný papír.

Každopádně se pojďme na trhy podívat postupně. Market-cap všech kryptoměn za posledních sedm dní vyskočila o pěkných 11,2 procenta na jeden bilion a 230 miliard dolarů. Tahounem je hlavně samotný bitcoin. Ten si za sedm dní připsal přes 15 procent, nyní stojí 30 600 dolarů za kus. V pátek večer se ale dostal i přes 31 tisíc dolarů.

Mimochodem – je zajímavé sledovat i roční čísla. Touto dobou před 12 měsíci totiž probíhal velký výprodej způsobený pády fondů Three Arrow Capital, Celsius, Voyager a dalších. Za 12 měsíců hlásí bitcoin nárůst o 44,5 procenta.

Dvojka na trhu ether se sice na růstu také svezla, ale za bitcoinem o dost zaostává. Za poslední týden ether přidal 8,6 procenta a prodává se za necelých 1900 dolarů.

Pohled na vítěze týdne z TOP100 už ale takovou radost nedělá. Vyskočilo sice pár blue-chip projektů z decentralizovaných financí jako Aave se 45 procenty, největší růst o téměř 77 procent ale hlásí Bitcoin Cash a čtvrtý je s necelými 40 procenty BitcoinSV, tedy Satoshi Vision. Na druhém místě je pak opět šílený žabák PEPE s růstem o téměř 70 procent.

Poražených je minimum. KuCoin odepsal 7,3 procenta a Rocketpool rovných sedm procent. O tři procenta klesl i token BNB od burzy Binance.

Zprávy

Poslanci plánují změny ve zdanění krypta

Začněme na domácím písečku. Poslanec Jiří Havránek z ODS plánuje v první polovině příštího roku přijít se zákonem, který má změnit zdanění kryptoměn. Konečně by tak mohl zavést tzv. časový a hodnotový test. Časový test znamená, že po určité době držení kryptoměny nebude potřeba při prodeji platit daně. Hodnotový pak to, že by se danily zisky až od určité výše.

Uvidíme, jak se k tomu postaví celá sněmovna a ne jen pár nadšenců z podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. O podobných návrzích mluvili už loni na jaře i jiní členové ODS, od té doby je ale zatím ticho po pěšině.

Nový šéf tuzemské Binance

Když už jsme v Česku, máme tu i novinky z největší světové kryptoburzy Binance. Na jaře ve firmě skončil Matt Okša, se kterým jste si mohli poslechnout rozhovor letos v lednu.

A novým country managerem bude Ondřej Pilný, který před lety rozjel a poté vedl společnost Baserank. Ta analyzuje a hodnotí kvalitu různých kryptoprojektů.

Máme tu ale i horší zprávy týkající se Binance. Po Nizozemsku burza musí skončit i v Belgii. Oznámil to tamní nejvyšší regulátor FSMA s tím, že Binance tamním klientům nabízí své služby ze zemí, které nejsou součástí evropského hospodářského prostoru. FSMA tak burze nařídila, aby v Belgii okamžitě pozastavila své služby.

Není jasné, proč zákaz přichází po letech fungování až teď, navíc když má firma pobočky hned v několika evropských zemích. Jasno by měla přinést nová evropská regulace MICA. Pak bude Binance stačit jedna licence pro celou EU.

Splachovací tři šípy

Dříve jsme psal o tom, že majitelé zkrachovalého fondu Three Arrow Capital, který za sebou nechal dluhy ve výši tří miliard dolarů, nechodí k soudu a zpožďují tak vypořádání celé insolvence.

Teď už je jasné, co dělali místo toho. Su Zhu a Kyle Davies rozjeli nový venture kapitálový fond. A mají tu drzost držet si jméno i grafiku toho předešlého, protože nová firma se jmenuje 3AC Ventures.

Na jejich novém webu se toho moc nedozvíme, jen emailovou adresu a sdělení, že se zaměřuje – cituji, na „vynikající výnosy upravené o riziko a bez použití páky“. Uvidíme, kolik peněz jim lidé naposílají.

JP Morgan spustila eurové platby na blockchainu

Obří banka JP Morgan rozjela první platby se svojí mincí JPM Coin pro Evropu. Zatím se jedná o vypořádání v eurech pro jejich institucionální klienty. A první klientem nebyl nikdo jiný než německý průmyslový obr Siemens.

JP Morgan rozjela svojí službu Coin Service s non-stop platbami už před čtyřmi lety. Za tu dobu se přes ni provedly platby už za 300 miliard dolarů.

Německé firmy si s kryptem očividně začínají pohrávat ve velkém. Ve čtvrtek totiž prohlásil další tamní obr SAP, že pro přeshraniční platby začal testovat stablecoin společnosti Circle USDC.

První český stablecoin

Když jsme u stablecoinů, přípoínám poslední díl podcastu KryptoSpace. V Česku se spojil matador Martin Stránský s vývojářem Radkem Švarzem, členem komunity Gwei.cz, a dali dokupy první český stablecoin CZKC.

MMF: kryptoměny mají své výhody

Mezinárodní měnový fond udělal menší otočku. Jestliže ještě před pár měsíci ve své zprávě pro jihoamerické země radil, aby vlády zvážily zákaz kryptoměn, v novém reportu říká pravý opak. Za prvé jsou podle jeho výzkumu zákazy neefektivní. Pokud má země obří inflaci, cestu k dolarům či bitcoinu si lidé vždycky najdou. Za druhé mají kryptoměny i svoje výhody, píše MMF. Mimo jiné poslouží jako ochrana proti makroekonomické nejistotě, přinášejí finanční inkluzi lidem bez bankovního účtu, umožňují rychlejší platby a další.