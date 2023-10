Směnárna Anycoin vytvořila novou kryptopeněženku | e15.cz

Jak člověka vůbec napadne otevřít si kryptosměnárnu?

Už v roce 2013 jsem svým kamarádům říkal, jak je bitcoin skvělý, jak to změní svět a tak dále. A ti kamarádi většinou říkali ok, tak jsi nás přesvědčil a tak nám kousek toho bitcoinu kup a spravuj. Můj aktuální společník v té době pracoval pro Facebook, tak jsme se s ním domluvili, že až se z té Ameriky vrátí zpět, tak se pustíme do nějakých startupů a nápadů, které jsme měli. Právě ta směnárna byla jeden z nich a ukázala se jako nejúspěšnější. Prvního klienta jsme měli v lednu 2019.

Nejčastěji lidé nakupují kryptoměny na burzách. Jaký je rozdíl oproti směnárně?

Burza je trochu složitější produkt, kde se potkává nabídka s poptávkou. Směnárna je jednodušší, jako když si chce člověk koupit dolary, tak si zajede do směnárny a nejde je obchodovat na burze. Směnárna je tak blíž lidem.

Ale předpokládám, že sama směnárna kupuje kryptoměny na burze.

Ano, směnárny jsou vždycky navázány na burzy, protože samy nevypořádávají poptávky na obou stranách. Funguje to tak, že když chce někdo koupit například bitcoin, tak se směnárna podívá na více burz a najde tu nejvýhodnější nabídku. Pro klienta to nakoupí, připíše na účet anebo pošle na peněženku, podle toho, co požaduje.

Výhoda směnáren je tedy jejich jednoduchost a rychlost, na druhou stranu směnárny bývají zase dražší.

Ano, výhoda směnáren je právě jednoduchost. S cenou je to otázka. Burza může být levnější v tom, že má menší náklady, nebo tím, že vedle sebe nemá dalšího partnera, u kterého by nakupovala. Ale burzy zase často trpí tím, že nemají dostatečnou likviditu při dané ceně. A jelikož to směnárna může brát z více burz, tak se může dostat i na lepší cenu. Druhá věc je, že ty největší burzy jsou většinou v nějakých zahraničních měnách a uživatel musí řešit převod na koruny.

Jak firma od roku 2019 vyrostla?

Vyrostli jsme z nuly na asi 50 tisíc klientů. Ten největší zájem je samozřejmě vždycky, když se o kryptoměnách píše v médiích, to znamená v době bull-runu, u nás byl asi rekordní rok 2021. Ale ten růst počtu uživatelů u nás stále pokračuje i nyní, byť je teď ta situace na trhu horší. I když průměrně obchodují za menší částky.

Jak velký jste měli obrat?

Nemám teď úplně čísla v hlavě, raději přemýšlím o nových produktech a funkcionalitě pro klienty co poskytovat, ale je to v řádu miliard.

A jak moc se propadl?

Dnes bych řekl, že jsme tak na čtvrtině roku 2021.

Jak se takový propad „přežívá“? Pamatuju rozhovor s majitelem jedné kryptofirmy před pár lety, který řekl, že když začne bull-market, tak nabere 15 lidí, a když přijde propad, tak je všechny vyháže a firmu jede s manželkou.

Asi se to dá dělat i takhle. My se dlouhodobě snažíme investovat co nejvíc do rozvíjení služeb. Zásobník našich nápadů je mnohem větší než naše kapacita. Takže pro nás je to období vysokých tržeb spíše obdobím, kdy se snažíme naspořit na provoz v těch horších časech a v těch horších časech potom nezkracovat tým, ale více se věnovat těm novým věcem. Proto neradi říkáme bear-market, ale radši „build-market“.

Co jsou ty nové funkce, co přidáváte?

My jsme začínali s klasickou směnou, to znamená, člověk si u nás koupil bitcoin a mohl si ho poslat k sobě na peněženku. Důležité pak bylo lidem umožnit, aby si mohli kryptoměny nechat uložené i u nás. Dalším důležitým krokem bylo přidání Lighting Network. To byl velký kus práce, ale myslím si, že jsme byli nejen první směnárnou na světě, ale i první mezi burzami, kdo to nabízel. A pak jsme pro další blockchainy umožnili velmi brzy i tzv. staking. Obecně to znamená, že uživatele odstiňujeme od těch složitostí, které v kryptoměnách jsou.

Vy ale máte i úplně nové „firmy“.

Těch věcí je spousta, ale taková největší změna je, že jsme založili skupinu 21M Group, protože těch produktů už je hodně a už se to nedalo dělat pod jednou značkou. Vznikla tak například firma 21M Finance, která nabízí služby pro finanční poradce nebo 21M Custody, která pomáhá například firmám s bezpečným uložením krypta. A pak je tu taková moje srdcovka, lightningová peněženka Bitlifi.

Pokud vás zajímá, jak nová peněženka funguje, jaké nové způsoby investování chce Anycoin nabízet nebo jak bojuje s rušením účtů ze strany českých bank, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.