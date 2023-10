Kolegové Bankmana Frieda vrazili šéfovi FTX kudlu do zad | e15.cz

Vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

Jako vždy začneme trhy. Ty vyrostly o půl procenta, souhrnná hodnota kryptoměn činí jeden bilion a 131 miliard dolarů.

Bitcoin si růst z minulého pondělí z větší části udržel, poklesl jen o 0,6 procenta a stojí 27 900 dolarů.

Malý zájem o nové ETF fondy srazil cenu etheru o 5,5 procenta, když se prodává za 1625 dolarů za kus.

Jasným vítězem týdne je token peněženky Trust Wallet, který si připsal téměř 25 procent, hodnota Tokenize Xchange pak vzrostla o 14 procenta a Monero přidalo 3,7 procenta.

Loserem týdne je projekt blockchain THORChain, který odepsal téměř 21 procent, důvody si popíšeme níže. Radix ztratil 18,5 procenta a ApeCoin 13,1 procenta.

ZPRÁVY

Nezájem o etherová ETF

Už při pohledu na ceny Etherea je jasné, že krátké nadšení z počátku minulého týdne spojené s rozjezdem ETF fondu s futures této kryptoměny moc dlouho nevydrželo.

A při pohledu na objemy je jasné, proč. Bearmarketová nálada je na svých maximech a projevilo se to i na zájmu o nové produkty. Minulé pondělí nabídlo étéefka devět různých společností a během prvního dne činil objem obchodů jen něco přes dva miliony dolarů. Například hodně očekávaného ETF EFUT od společnosti VanEck, o kterém jsme se bavili posledně, se zobchodovalo jen za 425 tisíc dolarů.

Pro srovnání, když se v době největšího bull marketu začala obchodovat přede dvěma lety étéefka s futures bitcoinu, tak objem fondu firmy ProShares hned první den přesáhl dvě miliardy dolarů. Tedy tisícinásobek všech devíti ethereových étéefek dohromady.

To asi o stavu trhu mluví za vše.

Kolegové SBF se rozpovídali u soudu

Už od poloviny minulého týdne v USA jede soudní proces se zakladatelem zkrachovalé burzy FTX Samem Bankmanem Friedem. V úterý by měly skončit výpovědi Garyho Wanga, spoluzakladatele FTX, a hned po něm by měla na lavičku svědků vystoupit Caroline Ellisonová, bývalá přítelkyně SBF a šéfka sesterské firmy Alameda Research.

Oba blízcí Samovi spolupracovníci se rozhodli velmi brzy po loňském kolapsu burzy vrazit svému kamarádovi kudlu do zad, přiznali vinu a začali okamžitě spolupracovat s vyšetřovateli.

Wang u soudu mimo jiné řekl, že těsně po vzniku burzy v roce 2019 ho SBF požádal, aby napsal kód, který by účtu Alamedy umožnil jít na burze do minusu. Tuto funkci žádný jiný zákazník FTX neměl a fakticky znamenala, že pozice Alamedy nemohou být zlikvidovány.

Wang dále uvedl, že dalším čistým podvodem byl tzv. backstop fund. Ten měl mít hotovost na řešení akutních problémů s likviditou a podobně. Podle Wanga ale taková pojistka vlastně nikdy neexistovala. A suma, kterou burza ukazovala na svých stránkách, byla prý jen číslo, které nebylo založené na jakýchkoli reálných rezervách.

Wang se také rozpovídal o úvěrové lince, kterou měla Alameda u FTX neoficiálně nastavenou. Původně byl limit stanovený na miliardu dolarů. To ale brzy nestačilo a nakonec ho posunuli na astronomických 65 miliard dolarů. Tak vysoko se ale naštěstí dluh Alamedy nikdy nedostal. V jeden moment prý burze dlužila maximálně 11 miliard dolarů. FTX v té době generovala zisk jen 1,5 miliardy ročně.

Při kolapsu burzy činily její pohledávky za Alamedou osm miliard dolarů.

Soud se SBF je každopádně událostí týdne a mohli bychom tu o detailech mluvit ještě dlouho. Podle postřehů účastníků slyšení už prý SBF i jeho právníci lezou soudci pěkně na nervy, objevily se prý také dva nové private jety, které chtějí nyní úředníci zabavit.

Celé se to potáhne pravděpodobně ještě aspoň pět týdnů, tak se asi nebudeme nudit. Pokud vás zajímá detailnější popis jednotlivých dnů, můžete ho najít TADY.

Přes projekt se praly ukradené mince, zastavil své fungování

Vraťme se k THORChainu, který jsme zmiňovali v loserech týdne. Projekt, aspoň na papíře, umožňuje decentralizované tradování mezi několika blockchainy. Například si můžete bez centrální autority směnit bitcoin za ether.

I Thor má své problémy. Směnárna THORSwap, která právě takovouto směnu na síti umožňovala, totiž pozastavila své fungování. Detekovala prý totiž snahu přes síť prohnat větší množství špinavých mincí. Tedy kryptoměn spojených s nelegální činností.

Blockchainový researcher Tay Vano na Twitteru dokonce prohlásil, že více než polovina všech ETH směněných na THORSwapu bylo kradených.

Nyní je aplikace v údržbovém módu a developeři se prý snaží přijít s nějakým udržitelným řešením. Čti s řešením, kvůli kterému neskončí na sankčním seznamu USA nebo ve vězení.

Tak uvidíme, jestli se jim to podaří, nebo jestli bude udržovací mód tak trošku permanentní.

Počet krádeží v kryptu prudce vzrostl

Je tu začátek října, tak konečně můžeme probrat statistiky za předešlé čtvrtletí. Ta ohledně hacků a krádeží není příliš lichotivá. Investoři do krypta podle poslední studie společnosti Immunefi přišli během července až září o 686 milionů dolarů. Meziročně to je o 60 procent více, a dokonce 2,5× více než ve čtvrtletím druhém. I když pokud bychom to zprůměrovali na celý rok, tak byl rok 2022 stále ještě mnohem horší.

Jak tomu v kryptu bývá, za většinou ztracených prostředků je jen pár útoků. Tentokrát téměř polovinu představují hackerské útoky na Multichain, kdy po zadržení šéfa protokolu a jeho sestry padlo podezření z vysátí prostředků na čínskou policii, a nedávný útok na Mixin Network.

Téměř 209 milionů z celkových 686 ukradených pak opět připadá na severokorejskou Lazarus Group. Kimovu komandu se prostě pořád daří.