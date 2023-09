Šéf kryptoburzy dostal 11 196 let vězení | e15.cz

Jako vždy začneme trhy. A opět to nebyla žádná velká divočina, spíš takové malé a postupné krvácení.

Celý trh klesl o další necelé procento na jeden bilion a 74 miliard dolarů.

Bitcoin odepsal jen 0,3 procenta, když se prodává za 25 860 dolarů

Dvojka na trhu ether pak klesla o 1,2 procenta a stále se drží těsně na 1600 dolary za kus.

Z TOP100 je vítězem týdne blockchain Kaspa, který si připsal přes 20 procent, 11,6 procenta pak přidal Radix a 10,9 procenta projekt Radix.

Na druhém konci žebříčku se se ztrátou 12,1 procenta činí kasino Rollbit Coin následované s 11,4 procenty Gala a Toncoin.

ZPRÁVY

Šéfovi FTX se nelíbí ve vězení

A dneska začneme trochu odlehčeně. Zakladateli zkrachovalé burzy FTX Samu Bankmanu-Friedovi se prý nelíbí ve vězení. Tam ho poslal před několika dny soud za porušování pravidel podmínky. A nyní se objevily první střípky toho, jak to tam ještě nedávno jeden z nejbohatších lidí na zeměkouli zvládá.

Tady je vlákno, které přináší nějaké informace z jeho života za mřížemi. Prý ho na své cele odmítlo hned několik spolubydlících a nakonec ho bachaři v Brooklynském vězení museli přesunout do 4. patra k Asiatům. Tam se ho měl ujmout gang z dolního Manhattanu a ten ho prý buď chrání, nebo vydírá. Anebo obojí.

Každopádně i když Spojené státy nejsou Turecko, stejně asi Samovi neudělal radost další verdikt tamního soudu. Ten totiž rozhodoval o nikoliv nepodobném případu Fatiha Özera, šéfa kryptoburzy Thodex. To byla dlouho jednička na trhu, v roce 2021 ale nečekaně zkolabovala a přes 400 tisíc uživatelů přišlo o své prostředky. Celkem se mělo jednat o dvě miliardy dolarů.

Soud ho nyní za podvod a zpronevěru poslal do vězení na 11 196 let. Jen připomenu, že v FTX se ztratilo miliard deset.

Z Binance odcházejí další manažeři

To zakladatel světové jedničky Binance Chngpeng Zhao (CZ) řeší jiné problémy. Z firmy, která v USA čelí hned několika žalobám ohledně porušování tamních zákonů, obcházení sankcí a napomáhání praní špinavých peněz, odchází členové nejužšího vedení.

Za posledních měsíců to byl šéf právního Hon Ng, šéf strategického rozvoje Patrick Hillmann a šéf compliance Steven Christie.

No a koncem srpna odešlo vedení ruské pobočky, Gleb Kostarev a Vladimir Smerkis, poté firmu opustila i viceprezidentka Helen Hai, šéf produktu Mayur Kamat a šéf regionu Asia-Pacific Leon Foong.

Následovala smršť teorií, jak burze chybí peníze, jak jí americké žaloby zlikvidují a tak dále a tak dále. CZ se nakonec, jako vždy, jal uklidňovat situaci na Twitteru.

Severokorejší hackeři zase úřadovali

Týden se s týdnem sešel a máme tu další velký hackerský útok. A bohužel za ním opět stojí nechvalně známá severokorejská skupina Lazarus Group.

Tentokrát se podle FBI podílela na útoku na krypto kasino Stake.com, za kterým stojí mimo jiné i známý rapper Drake. A podařilo se jim ukrást přes 41 milionů dolarů.

V kryptu se bohužel krádeže za desítky milionů dolarů dějí relativně běžně. Trochu větší vrásky na tvářích detektivů z FBI dělá fakt, že Lazarus je rozhodně největším a nejúspěšnějším hackerským uskupením vůbec.

Jenom loni nakradla skupina prostředky za 1,7 miliardy amerických dolarů. A pomáhá tak financovat jeden z nejvíc sankcionovaných režimů na světě.

Vitalik hacked

No a teď z podobného soudku. Pořád nám to cpou do hlavy. Bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost… a pak se sami nechají hacknout. Před pár týdny přišel o přístup ke svému twitterovému účtu zakladatel AAVE Stani Kulchev. No a teď se to stalo modle většiny etheristů, zakladateli Etherea Vitaliku Buterinovi.

Problém je, že pokud někdo ukradne přístup na sociální sítě mně nebo vám, maximálně si tak přečte vaše zprávy a možná vypublikuje pár neškodných scamů. U Vitalika s téměř pěti miliony sledujících to je trošku jiný level.

Útočníci na jeho účet rychle nahodili phishingový link. A důvěřiví sledující jim během chvíle, než se vše vyřešilo, naposílali 700 tisíc dolarů.

CFTC vs. DeFi

Americká komise pro obchodování s komoditami CFTC se pustila do protokolů, které dostatečně neblokovaly přístup amerických uživatelů na své platformy. Přímo se jedná o „decentralizované“ směnárny Opyn, ZeroEx a Deridex, které nabízely futures a margin calls. A pro to prý potřebovaly speciální licenci.

Všechny tři protokoly se s komisí dohodly na zaplacení finančních pokut v rozmezí od 100 tisíc do 250 tisíc dolarů.