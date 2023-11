Šéfové SafeMoonu za mřížemi a majitelé znuděných opic s vypálenýma očima | e15.cz

Na trzích se posledních několik týdnů všude zelená, ceny jdou nahoru a život je krásný.

Celý trh za posledních čtrnáct dní vyskočil o více než 20 procent, když je hodnota všech kryptoměn už na úrovni 1,36 bilionu dolarů.

Uplynulých sedm dní to tentokrát netáhl růst bitcoinu, který vyskočil jen o 1,3 procenta na 34 800 dolarů za kus, ale altcoiny.

Už dvojka na trhu ether si připsala 5 procenta a prodává se těsně pod 1900 dolary.

A několik projektů se vysloveně utrhlo. Jako token decentralizované směnárny PancakeSwap, který si za týden připsal 85 procent nebo blockchainy Wemix s 60 procenty a MultiverseX, který si připsal 44,5 procenta.

Loserů se také pár našlo, ale v TOP100 jich bylo pomálu. Celých 9,1 procenta odepsal Render, 6,1 procenta Mina Protocol a 5,8 procenta token Makeru.

SBF odsouzen

A čím jiným bychom dnes měli asi tak začít než konečně aspoň částečným rozuzlením pádu jedné z největších burz na světě FTX.

Jen pro připomenutí, 6. listopadu, tedy přesně před rokem, se celé toto obří drama rozjelo. Zakladatel Binance „CZ“ tehdy oznámil, že plánuje prodat svoje tokeny FTT. Následovala jednání o koupi FTX, ale rychle se ukázalo, jak špatně na tom burza vlastně je. A pak už to šlo rychle: do úpadku vstoupila 11. listopadu.

A po 12 měsících je konečně aspoň trochu jasno, kdo za to mohl. Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried byl minulý čtvrtek po týdnech výslechů shledán vinným ze sedmi různých typů podvodů, pokusu o praní špinavých peněz a dalších. Rozhodnutí dvanáctičlenné poroty bylo jednohlasné a vyjednávali o něm za zavřenými dveřmi přes čtyři hodiny.

Kolik let by si měl SBF, ze kterého se za posledních 12 měsíců opravdu stal padouch roku, odsedět, jsme se ještě nedozvěděli. Výši trestu by si měl vyslechnout až na konci příštího března. Navíc se očekává, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Asi není divu. Kdyby z každého svého zločinu dostal maximální pálku, tak si odsedí přes sto let a z basy se asi jen tak nepodívá.

Možná i proto se prý v soudní síni málem rozbrečel.

Ještě by to chtělo pár podobných verdiktů nad dalšími vykuky jako Alex Mashinsky, který vedl ve finále totální ponzi Celsius, Do Kwona z Luny a Kyla Daviese a Su Zhua ze Three Arrows Capital, ať máme ty největší průšvihy posledního bullu vyřešené.

A takový komentář na závěr. Odsouzení SBF opět rozčeřilo vody, kdy ho spousta mainstreamových komentátorů označovala za krále krypta a celý podvod dávali za vinu kryptoměnám. Úplně stejně to rozjeli bohužel v posledním týdnu bitcoinoví maximalisté, kteří se pokouší hodit krach FTX na „krypto“, oproti kterému se snaží s bitcoinem vymezovat.

Dejte si všichni kus finální řeči prokurátora proti Friedovi. To, za co byl SBF odsouzený, nemá co dočinění s blockchainem, kryptem či čímkoliv dalším. Byl to pouze čistý podvod, který je stejně starý jako lidstvo samo.

Šéfové SafeMoonu za mřížemi

Americké úřady si vedle FTX posvítily na další prapodivný projekt. Na řadu přišel známý meme-coin SafeMoon. Ten vznikl na jaře 2021 a byl to mimo jiné právě tento šílený projekt, který kvůli influencerům utrženým ze řetězu vedl k omezení promování krypta na některých sociálních sítích.

Protože to bylo fakt všude. Jako vždy šlo o úplně zbytečný meme-coin, u kterého slibovali milionové zisky pseudocelebrity jako Logan Paul a další.

V dubnu 2021 se jeho celková hodnota dostala na šílených 17 miliard dolarů. Dnes je kolem 30 milionů dolarů, takže sešup tam byl obrovský.

Už na jaře 2022 se do SafeMoonu pustil známý youtubový investigátor Coffeezilla s tvrzením, že zakladatelé projektu z něj vytahovali a prodávali tokeny i přesto, že tyto tokeny měly být zamknuté.

Rok a půl se nic nedělo, až najednou ve středu vyskočila zpráva, že na základě obvinění ze strany Komise pro cenné papíry (SEC) byli dva zakladatelé projektu v USA zatčení.

Ve vězení skončili CEO John Karony a CTO Thomas Smith, stále se hledá zakladatel Kyle Nagy.

Podle obžaloby tito tři opravdu ze SafeMoonu vytáhli přes 200 milionů dolarů, pět miliard korun, a nakoupili si za ně luxusní domy, auta a tak dále. Přitom tvrdili, že jsou jen developeři. Podle obžaloby nejen podvedli investory, ale jsou obvinění i z podvodu s cennými papíry a umělého manipulování s cenou tokenů.

Microstrategy dál nakupuje

A teď ještě krátký update od bitcoinového permabulla Michaela Saylora. Jeho Microstrategy samozřejmě dál průběžně nakupuje.

V říjnu do své sbírky přidala dalších 155 bitcoinů za 5,3 milionu dolarů. Očividně se s nákupem trefili až po cenovém skoku, protože jeden bitcoin takto v průměru vychází na zhruba 34 tisíc dolarů za kus.

Mnohem lépe to vypadá při pohledu na nákupy za celý třetí kvartál. Microstrategy nakoupila 6067 bitcoinů celkem za 167 milionů dolarů a jeden tak pořídila v průměru za 27530 dolarů. Krásných 27 procent pod aktuální cenou.

Firma teď každopádně drží úctyhodných 158 400 bitcoinů.

Aave zmrazilo kontrakty

Nejznámější lendingová platforma Aave v sobotu pozastavila svojí aplikaci na některých blockchainech. Kompletně se jedná o verzi 2 na Ethereu a částečně na Avalanchi a V3 na Polygonu, Arbitru či Optimismu.

Aave tak reagovalo na blíže nespecifikovaný problém, na který byli její developeři upozorněni.

Uživatelé mohou stále splatit svoje půjčky a vytáhnout si kolaterál, zakládání nových pozic je ale zatím zmrazené.

Zatím nevíme, co problém způsobilo, hlasování o rozmrazení aplikací plus kompletní post mortem máme nicméně čekat každým dnem.

Vypálené oči znuděných opic

No a bizár na konec bude tentokrát ze světa NFTéček. Trh dlouho upadal, ven se dokonce dostaly zprávy, že OpenSea, donedávna hegemon na poli NFT tržišť, propouští polovinu zaměstnanců.

Pár sbírek nicméně i přes poklesy stále drželo vysokou hodnotu a i relativně obstojné obchodované objemy. Jednou takovou sbírkou jsou i znuděné opice od YugaLabs.

Jejich držitelé jsou známí tím, že si rádi tisknou své opičáky na trička a mikiny a pak se s nimi ukazují před ostatními v reálném životě. Yuga to ví a proto pro ně tento víkend uspořádala konferenci v HongKongu.

Tam ale očividně najala příliš entuziastického osvětlovače, který to přehnal s UV zdrojem. Řada účastníků konference si na twitteru a redditu od neděle stěžuje, že skončili na pohotovosti se spálenýma očima i celým obličejem.