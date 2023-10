Týden v kryptu: Hamás se opravdu kryptem nefinancuje. SBF vypovídal u soudu | e15.cz

Jako vždy začneme trhy a tentokrát to byla po dlouhé době konečně sranda. Všichni bitcoineři oprášili své přístupové údaje k TradingView a ti méně zdatní alespoň dávno zapomenuté "skilly" z malování. A kam se člověk podíval, všude zářily zelené šipky a předpovědi, že bear market je za námi a čekají nás růžové zítřky.

Já mám z těch čísel taky radost, ale celý ten optimismus je zatím pořád založený jen a pouze na víře, že se konečně blíží „spásná“ bitcoinová spotová ETFka. Asi opravdu přijdou, ale datum je ještě neznámé. A celkové makro zůstává pořádně stejně špatné, jako bylo pár týdnů nazpět.

Každopádně pojďme na ty ceny.

Bitcoin stojí 34 317 dolarů za kus a za posledních sedm dní si připsal 11,4 procenta.

V úterý se nicméně cena dostala na chvíli i nad 35 tisíc dolarů a bitcoin je nyní nejdražší od května 2022. Pokud se navíc podíváte na meziroční srovnání, tak jsme nahoře o nádherných 65,6 procenta. Před rokem nás tedy ještě největší propad čekal, za pár dní totiž „oslavíme“ přesně rok od pádu FTX. Ale o tom až za chvíli.

Jak už bylo naznačeno výše, dvojka ether na bitcoin nyní tak trošku nestíhá. I ten ale přidal pěkných 5,5 procenta a stojí nyní okolo 1790 dolarů za kus.

Vítězů týdne je pak z top 100 celá řada, deset tokenů přidalo za týden přes 30 procent. Nejrychleji, a to o 60 procent, vyskočil oblíbený žabák PEPE. Mina Protokol přidal 57,5 procenta a Injective 52 procent.

Dalo by se říct, že loserem je nyní každý, kdo nedal aspoň tu „desítku“. I tak: Maker ztratil 8,1 procenta, Bitcoin SV po masivním růstu před týdnem 5,9 procenta a o 5,2 procenta klesla i hodnota Toncoinu.

Sam Bankman-Fried: Nikoho jsem nepodvedl

Na začátek se po krátké pauze vrátíme k našemu padouchovi posledních téměř 12ti měsíců Samu Bankmanu Friedovi, zakladateli zkrachovalé burzy FTX. Poprvé ve čtvrtek vypovídal před soudem, i když mu to prý obhájci nedoporučovali a podle některých svědectví ze síně by udělal lépe, kdyby mlčel.

SBF popřel, že by někoho podvedl a nedejbože někdy zcizil vklady zákazníků FTX. Burza prý pouze potřebovala lepší dohled a risk management. No nepovídej. Fried si prý myslel, že miliardy dolarů, které si Alameda půjčovala, šly buď ze zisků, margin tradů nebo z aktiv, která platila dividendy. Podobně se prý domníval, že platby za věci jako "pojmenování arény v Miami" a podobně, šly ze zisků firmy. Ty jednu dobu nebyly malé, dle jeho výpovědi FTX v roce 2021 vydělávala 3 miliony dolarů denně.

Každopádně ho prý žalobci pěkně dusili a SBF se, dle sledujících ne příliš přesvědčivě, snažil vinu házet na všechny okolo od bývalé šéfky Alamedy a své ex Caroline Ellison, která svědčila proti němu, až po právníky, kteří mu prý všechno posvětili.

Fried, kterému je nyní 31 let, čelí obvinění ze sedmi trestných činů a hrozí mu až 110 let vězení. Soud by měl skončit za deset dní.

Hamás ani islámský džihád se z krypta neplatí, paní senátorko

Když se děje něco špatného, krypto je často první na ráně. Když Rusko vpadlo na Ukrajinu, vyrojily se hned články, jak přes něj perou peníze tamní oligarchové, tajné služby i stát. A i když se většina z toho neprojevila, škraloup si s sebou bitcoin a další nesou dál.

Asi by nás tak neměl překvapit článek Wall Street Journal, který týden po útoku teroristů na Izrael přišel s tím, že jak Hamás tak Palestinský Islamistický Džihád obdržely přes krypto v součtu přes 130 milionů dolarů. Toho se hned chytla americká senátorka Elizabeth Warren, která má na krypto dlouhodobou pifku (a většinou střílí hodně vedle), která téma hned přednesla stovce kongresmanů.

Kde je ten problém? Problém je, že autoři textu moc nepochopili zprávu společnosti Elliptic, na kterou se odvolávali. Prostě když Izraelci zmrazí jednu adresu, ze které mohlo někdy jít něco málo teroristům, například adresu menší směnárny či burzy, neznamená to, že všechny prostředky patřily džihádistům. Právě naopak.

Když se do analýzy pustila i další známá společnost Chainalysis, tak jí minulý týden vyšlo, že namísto 130 milionů dolarů šlo na účty teroristů, které můžeme prokázat, zhruba 450 tisíc dolarů. To je 0,3 procenta. Já nevím, té Warrenové matika prostě nějak nejde.

Na celou situaci pak reagovala i společnost Elliptic, která žádala nápravu. Ve své zprávě k tomu všemu ještě popisuje, jak Hamás a další od přijímání krypta naopak upouštějí, protože jejich účty na burzách jsou promptně blokovány a úřady tvrdě stíhají i samotné donory. Pochybuji ale, že se tato informace k dalším senátorům v Americe dostane. Škoda.

Peněženky Ledger vrací kontroverzní update

Pamatujete si na jarní drama, kdy se stal největší výrobce hardwarových peněženek Ledger padouchem číslo jedna? Ledger oznámil update, který měl zájemcům umožnit obnovení peněženky třetí stranou. I když to mělo být dobrovolné, update platil pro všechny. A je to tak trošku proti principům hardwarové peněženky, aby tam někdo mohl nainstalovat zadní dvířka a tak se dostat k vašim mincím.

Firma to velmi zaslouženě schytala ze všech stran a další výrobci v čele s českým Trezorem si jen mnuli ruce kvůli skokovému růstu tržeb. Ledger raději od updatu upustil s tím, že ho upraví a že hlavně zveřejní zdrojový kód.

No a nyní ten slavný moment přišel. Služba bude opět dobrovolná a hlavně součástí předplatného. Kód už je sice veřejný, ale to nemění nic na tom, že dát třetí straně možnost vytáhnout z mojí peněženky seed-phrase by pro každého krypto člověka mělo být totální NO GO.

Tři zájemci chtějí znovu spustit FTX

Když už jsme tu zmiňovali blížící se roční výročí od pádu FTX. Nástupce traderské firmy nyní jedná se třemi zájemci o znovuotevření firmy. Podle Bloombergu by mělo být jasno letos v prosinci.

BlockFi začala vyplácet klienty

A další známý krach. Úvěrová platforma BlockFi se minulý týden konečně dostala z bankrotového řízení, začíná ukončovat svou činnost a začne zákazníkům vracet jejich prostředky. Jedenáct měsíců poté, co jí pád FTX poslal také pod vodu.

Zákazníci nyní dostanou mezi 40 a 100 procenty svých vložených prostředků. Firma má nicméně i nadále platné pohledávky za samotnou FTX a také zkrachovalým fondem Three Arrow Capital. Takže pokud se někdy dočká nějakých drobných tady, bude je dále rozesílat.