Výprodej FTX začíná, miliardář přišel o mince, „zhulené kočky“ dostaly pokutu | e15.cz

A jako vždy začneme trhy. Celkový market-cap je 1 bilion a 95 miliard dolarů, což představuje růst o téměř dvě procenta.

Bitcoin za týden přidal 2,8 procenta a stojí 26 500 dolarů.

A dvojka na trhu ether si připsal 0,7 procenta, když se prodává za 1623 dolarů za kus.

Minulý týden to ale tak slavně nevypadalo. Hned v pondělí dopoledne došlo k propadu, trh ztratil několik desítek miliard dolarů, bitcoin se krátce propadl pod 25 tisíc dolarů za kus a ether se prodával i kolem 1540 dolarů. Od té doby se ceny vzpamatovaly cca o šest procent.

Z TOP100 je vítězem TON Coin spojený s aplikací Telegram. Ten si připsal 34,1 procenta, za což vděčí nové peněžence TON Space.

Dvojkou je pak THORCHain, který si připsal 21,3 procenta a třetí blockchain Kaspa s 14,4 procenty.

Jedničkou mezi poraženými týdne je pak token IOTA, který odepsal 12,6 procenta, s 11,2 procenta ho následuje Stellar a s 11 procenty ApeCoin.

No a začneme rovnou zprávou o FTX, kde se deset měsíců po jejím nechvalně známém krachu opět dějí velké věci. Soudce John Dorsey totiž ve středu schválil postupný miliardový odprodej kryptoměn, které burza drží.

Plán na postupnou likvidaci aktiv poslali věřitelé na soud už v srpnu. Počítá s najmutím speciálního poradce a zároveň nastavuje určité limity. Jednotlivé kryptoměny se například budou moci prodávat maximálně za 100 milionů dolarů týdně, u některých ale bude možné toto množství zvýšit na 200 milionů dolarů. Před každým prodejem také bude muset s desetidenním předstihem uvědomit potřebný úřad ministerstva spravedlnosti.

A teď ještě pár čísel, ať víme, kolik se toho na nás v příštích týdnech a měsících může na trhu navalit. FTX drží kryptoměny za zhruba 3,4 miliardy dolarů. Téměř třetinu představují tokeny Solany za 1,16 miliardy dolarů, následuje bitcoin za 560 milionů, ether za 192 milionů, APT za 137 a USDT za 120 milionů.

Výprodej ze strany správce FTX nemusí znamenat problém jen pro trh, ale i pro samotné některé projekty. Zatímco u bitcoinu a ethera představují aktiva burzy jen kolem 0,1 procenta jejich celkové hodnoty, u Solany je to 13,65 procenta, u APT 10,38 procenta a u jinak výborného StarGate od Layer0 je to enormních 41,03 procenta.

Držitelé Solany se ale nemusí až tak strašně brát. Tři čtvrtiny z tokenů, které FTX vlastní, jsou totiž zamknuté a budou se postupně uvolňovat až do ledna 2028. Největší jednorázový balík 7,5 milionu tokenů bude odemčen prvního března 2025. Takže zatím není třeba panikařit.

Coinbase rozjede Lightning Network

Je to možná drobnost, ale zato sakra důležitá drobnost. Největší americká burza Coinbase umožní vkládat a vybírat bitcoin přes Lightning Network.

The team did a great job digging into this, and we've made the decision to integrate Lightning. Bitcoin is the most important asset in crypto and we're excited to do our part to enable faster/cheaper Bitcoin transactions. Will take some time to integrate so please be patient. https://t.co/FneeXkLI25 — Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) September 13, 2023

Pro ty, kteří stále nevědí, co to „LN“ je, tak je to druhá vrstva nad bitcoinem, která umožňuje extrémně levné a rychlé platby a transakce. Takže Coinbase tleskáme, i když oznámení přichází téměř dva měsíce poté, co tuto službu spustila světová jednička Binance.

Nejdražší transakce za bitcoin v historii

Když už jsme u těch levných transakcí, tak velkou radost asi nemají ve společnosti Paxos. Ta poskytuje blockchainové služby velkým hráčům a kvůli údajné interní chybě si pořídila ne úplně příjemný rekord. Za poslání BTC v hodnotě asi dvou tisíc dolarů totiž zaplatila 20 bitcoinů, přes půl milionu dolarů.

Ano, když je síť přeplněná, opravdu se vyplatí si připlatit za to, že projde přednostně. Ale tady šlo očividně o omyl.

Odměnu získal těžební pool společnosti Stake.Fish. A i když jí k tomu nic nenutilo, její zakladatel Chun Wang na Twitteru napsal, že odměnu ještě nerozdělí mezi těžaře. Ale že kdokoliv, kdo tuto přepálenou sumu poslal, má tři dny na to, aby se ozval a bude mu vrácena.

No, pokud si myslíte, že tady to všechno končí, protože Paxos okamžitě zvedl telefon a o peníze se přihlásil, tak jste na omylu. Paxos se totiž ozval až těsně po třídenním limitu.

Což Wanga očividně naštvalo, protože prý ještě hloupě argumentovali tím, že si popletli zkratky časových pásem a proto to nestihli.

I was annoyed and regretted agreeing to refund that 20 BTC. Especially when I saw the person claiming it kept saying EST instead of EDT/UTC. Last time a Zcash guy did that, I blocked his entire company.



Ref:https://t.co/MQh0ijLR11https://t.co/lxtcFH9mq3



So what should I do? — Chun (@satofishi) September 13, 2023

Wang pak na X udělal anketu, kde se 35,9 procenta z téměř 5 tisíc hlasujících vyjádřilo pro rozdělení mezi těžaře, 28,9 procenta pro poslání bitcoinů Paxosu a 15,9 procenta hlasovalo pro rozdělení 50 na 50.

No uvidíme, co nakonec Wang udělá.

Deutsche Bank šlape do krypta

Německá Deutsche Bank rozjede služby kustodiána. Přeloženo, bude firemním klientům nabízet správu jejich kryptoaktiv. Oznámil to švýcarský technologický startup Taurus, do kterého banka letos na jaře investovala a se kterým na tom bude spolupracovat.

Startup už letos v červnu oznámil integraci s blockchainem Polygonu. A spolu s Deutsche Bank prý budou nabízet i tokenizační služby. Ať už to v jejich podání znamená cokoliv.

Sony chce vlastní blockchain

Technologický gigant Sony plánuje vlastní blockchain. Pracovat na něm má její dceřinka Sony Network Communications, která se spojí s firmou Astar Networking. Podle oficiálního vyjádření se nový blockchain má stát „páteří globální infrastruktury pro Web 3.0“.

Co přesně to znamená, to se asi dozvíme později. Každopádně palec nahoru za to, že do toho jdou i uprostřed bear-marketu. Pokud by se ale Sony pokusilo začlenit Web 3 jen do malé části z obrovského množství svých činností, stálo by to za to.

Celebritám to s kryptem moc nejde

No a na závěr dva menší bizáky na konec.

Ta první se týká Marka Cubana, známého investora a miliardáře. V sobotu se totiž na X začaly objevovat zprávy, že z jeho peněženek, na které nikdo nesáhl 160 dní, začaly mizet tokeny.

Lmao, did Mark Cuban's wallet just get drained?



Wallet inactive for 160 days and all assets just moved pic.twitter.com/vWnMZFyHB5 — Wazz (@WazzCrypto) September 15, 2023

I přes brzké upozornění přišel o zhruba 870 tisíc dolarů, i když 2 miliony dolarů ve stablecoinech se mu ještě včas podařilo poslat na Coinbase. Cuban později pro DL News uvedl, že si s nejvyšší pravděpodobností stáhl falešnou MetaMask. Která dle jeho slov, „had shit in it“.

A druhá zpráva se týká seriálu a NFTéček. Jedná se o projekt Stoner Cats, který vznikl v roce 2021 a u kterého si lidé mohli kupovat NFTéčka, která jim umožňovala sledovat epizody animovaných zhulených koček.

Tyto kočky pak dabovaly známé celebrity. Celé to zaštiťovala Mila Kunis s manželem Ashtonem Kutcherem, vedle nich se dále účastnily i Jane Fonda, Seth McFarlane, který stojí i za Family Guyem, nebo komik Chris Rock. No a jednu roli si prý střihl i zakladatel Etherea Vitalik Buterin. Celé to pak vytvořila společnost Orchard Farm Productions, kterou vlastní právě herečka Kunis.

No. Byl to úspěch, NFTéčka vyprodala za 35 minut a tvůrci na tom vybrali osm milionů dolarů.

Ale i když jsem o tom například já nikdy neslyšel, tak ten, kdo poslouchal, byl Gary „Dobby“ Gensler, šéf americké komise pro cenné papíry SEC.

Ta tvůrce obvinila, že prodávali, jak jinak, neregistrované cenné papíry. Firma se nakonec se SEC dohodla na tom, že zaplatí pokutu jeden milion dolarů bez toho, aby přiznala vinu. Následně zlikviduje všechna NFTéčka, která ještě drží a prý navíc vytvoří férový fond, ze kterého bude vyplácet škody těm, co si v primárním prodeji tokeny koupili.

Já nevím jak vy, ale já jdu někde zpirátit zhulenou kočku s Vitalikem.