Nájemní bydlení v Česku zdražuje. A lepší už to nebude. Na realitním trhu přibývá investorů, kteří skupují byty, aby je mohli pronajímat a zhodnocovat tak svůj kapitál. Zdaleka to přitom nejsou už jen menší hráči směřující byty na platformy, jako je Airbnb, ale také fondy, developeři či dokonce církev, jejíž význam na realitním trhu v příštích letech výrazně poroste. Jaká je budoucnost nájemního bydlení v Česku? A jaký je postoj státu? To a mnohem více rozebírají v dalším díle REcastu Miffek Thuong Ly a Adam Váchal.