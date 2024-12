Pražskou Florencí projdou a projedou denně stovky tisíc lidí, neboť je dnes dopravní křižovatkou pro všechny druhy přepravy. Málokdo zde ale chce dobrovolně trávit volný čas, vždyť je území plné nevlídných a neprůchozích zákoutí, za obchody je lepší zamířit do centra a za gastronomií zase hlouběji do Karlína. Toto frekventované místo zkrátka nenaplňuje svůj potenciál - to by se ale mělo změnit.

Město už v minulých letech nechalo vypracovat koncepci rozvoje území Florenc 21, hlavní zdejší investor a developer Penta Real Estate mezitím získal zdejší klíčové pozemky, včetně parcely pod dnešním autobusovým nádražím. Developer spolu se zástupci města vyhlásil letos na podzim mezinárodní architektonickou soutěž na řešení čtyř bloků v území mezi magistrálou a autobusovým nádražím.

Zásadní slovo zde ale bude mít také stát s plánem na výstavbu železničního uzlu Praha, díky kterému by část vlaků mohla zamířit pod zem. Pro Florenc by to mohlo znamenat novou stanici, která bude obsluhovat mimo jiné i vlaky z letiště. „Ministr dopravy Martin Kupka nechal zpracovat významnou studii železničního uzlu Praha, kterou budeme, doufám, brzy společně prezentovat. To přinese zásadní změnu v příměstské dopravě pro Prahu, protože přenese dopravu z dnes přetížených tratí do podzemí Prahy. V kombinaci s vysokorychlostní tratí to může být skutečně průlomová záležitost,” řekl Hlaváček. „Takže vedle autobusového nádraží Florenc, které bude do budoucna součástí nějakého většího objektu, bude stanice vlaku. Vlaky z letiště by totiž do budoucna neměly jezdit na Masarykovo nádraží, ale na hlavní nádraží.”

Území Florence ale ožije už příští rok, podle Hlaváčka by se měl život vrátit do Karlínských kasáren, město také zkoumá potenciál oblouků pod železničním viaduktem, kde by do budoucna mohly vzniknout kavárny, obchody či galerie. „Do budoucna by tu zkrátka měla vzniknout nová čtvrť, která lépe propojí Prahu 1 a 8, a vlastně i s Prahou 3. Hrozně rád to budu z oken domova důchodců sledovat,” vtipkuje architekt.

O čem jsme se v REcastu dále bavili: