Baterie jako ropa 21. století: Kdo bude dominovat trhu elektromobility?

Trh s elektromobily prochází dynamickým růstem, technologickými inovacemi a geopolitickými posuny. Elektromobily se staly klíčovým nástrojem v boji o technologickou dominanci i průmyslovou budoucnost jednotlivých regionů – zejména mezi Čínou, USA a Evropskou unií. Přinášíme aktuální přehled, jak se globální trh elektromobility vyvíjí.

Elektromobilní revoluce pod čínským vedením

Nelze přehlédnout, že dominantním hráčem v oblasti výroby baterií a elektromobilů je dnes Čína. Ta ovládá více než 70 % výrobních kapacit bateriových článků, je největším trhem pro elektromobily a zároveň nejrychleji rostoucím exportérem technologií pro elektromobilitu. Čínské firmy jako BYD, CATL nebo NIO úspěšně expandují do Evropy, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky. Čínská vláda elektromobilitu podporuje masivními dotacemi, regulačními výhodami a centralizovanou průmyslovou politikou – čímž získává silnou geopolitickou páku.

Reakcí USA na čínskou dominanci jsou masivní daňové úlevy a investice pro domácí produkci elektromobilů a baterií. Cílem je snížit závislost na čínských dodavatelích, obnovit výrobní kapacity v USA a podpořit lokální těžbu a zpracování surovin jako lithium nebo nikl.

Evropa se snaží být ekologickým lídrem a prosazuje přechod k elektromobilitě prostřednictvím dotací na elektromobily a legislativních nástrojů jako je zákaz prodeje spalovacích vozidel. Zároveň však zůstává závislá na dovozu kritických surovin a technologií – zejména z Číny.

Hrozby a příležitosti pro evropský automobilový průmysl

Evropský automobilový průmysl čelí v současné době významné výzvě v podobě rostoucího vlivu čínských výrobců. Čínské značky vstupují na trh s výrazně nižšími cenami; místní průmysl zároveň ohrožuje závislost na čínských bateriích. EU tak hledá rovnováhu mezi otevřeným trhem a ochranou evropského průmyslu. Výzvou je rozvoj domácích kapacit, např. ve formě tzv. „gigafactories“ pro výrobu baterií, a budování evropského hodnotového řetězce včetně těžby a recyklace.

Podle odhadů evropské organizace Transport & Environment by bez zásadních opatření mohl podíl čínských elektromobilů (EV) na evropském trhu v roce 2025 dosáhnout 27 %. Pokud se však EU nebude spoléhat pouze na cla, ale bude zároveň vymáhat i přísnější emisní normy, mohl by se tento podíl do roku 2026 snížit na 18 %. Bez emisních norem by evropští výrobci mohli dál preferovat spalovací motory, což by brzdilo nástup levnějších elektromobilů a snižovalo konkurenceschopnost odvětví.

Někteří odborníci, jako například Karlheinz Zuerl z německé společnosti GTEC, navrhují, aby se Evropa nesoustředila na Čínu pouze jako na konkurenta. Řešením by mohla být opatrná spolupráce a technologická partnerství s Čínou. Zároveň je ale nutné zachovat souběžný rozvoj vlastních evropských výrobních a technologických kapacit, aby si Evropa udržela svou strategickou nezávislost.

Tesla vs. BYD - souboj elektromobilových gigantů

O rostoucí pozici Číny svědčí i aktuální konkurenční boj mezi nejvýznamnějšími aktéry na trhu s elektromobily – americkou Teslou a čínským BYD. Zatímco Tesla čelí rostoucí konkurenci i kontroverzím spojeným s E. Muskem a její prodeje klesají, BYD získává na trhu stále větší podíl. BYD v současné době překonává Teslu v několika ukazatelích. V dubnu 2025 zaznamenal BYD poprvé vyšší prodeje elektromobilů v Evropě než Tesla. Podle údajů společnosti Jato Dynamics BYD registroval 7 231 plně elektrických aut (meziroční nárůst o 169 %), zatímco Tesla 7 165 (meziroční pokles o 49 %).

Tesla zatím zůstává lídrem v oblasti autonomního řízení a prémiového segmentu trhu. Obě společnosti jsou klíčovými hráči na globálním trhu elektromobilů a jejich strategie a inovace budou určovat budoucí vývoj tohoto dynamického odvětví.

S růstem podílu elektromobilů v Evropě roste i potřeba řešit praktické aspekty jejich provozu – včetně pojištění. Povinné ručení je i pro elektromobily zákonnou povinností a jeho parametry se mohou lišit podle typu vozu.