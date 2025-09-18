Biomasa pro velké i malé provozy – stabilní cesta k čistší energii
V době, kdy Evropa hledá spolehlivé a udržitelné alternativy k fosilním palivům, představuje biomasa logický a ekonomicky výhodný krok vpřed. Díky svému přírodnímu původu při jejím energetickém využití nevznikají nové skleníkové plyny – uhlík, který se při spalování uvolní, byl ještě nedávno vázán v rostlinách a dřevinách, a tak nedochází k navyšování jeho množství v atmosféře.
Střední Evropa má pro využití biomasy ideální podmínky: dostatek lokálních surovin, zkušenosti se spalováním pevných paliv a rozvinutou infrastrukturu. Využití lokálních zdrojů navíc minimalizuje další emise spojené s logistikou. Zároveň zajišťuje energetickou bezpečnost, a to i v krizových situacích, kdy mohou být dodávky ze zahraničí omezené.
Biomasu lze často spalovat v zařízeních původně určených pro uhlí, a to jak ve velkých teplárnách, tak v menších kotelnách. Moderní technologie s účinným čištěním spalin umožňují využívat i biomasu, která už byla použita v jiných odvětvích, čímž se zvyšuje její ekologická hodnota.
Z ekonomického hlediska biomasa přináší další výhodu – není zatížena nákupem emisních povolenek na CO₂, což je zásadní benefit pro velké energetické provozy i malé spotřebitele. Ve srovnání s přechodem z uhlí na zemní plyn, kde se emise snižují pouze o 0–20 %, biomasa nabízí téměř 100% redukci nových skleníkových plynů.
Důležitými předpoklady pro spolehlivý provoz je standardizace kvality a zajištění stabilních dodávek. To je oblast, kde potřeba zkušený a etablovaný parter. Společnost EP Resources, dodavatel tradičních i obnovitelných paliv ve střední a východní Evropě, kombinuje vlastní výrobu biomasy s propracovanou logistickou sítí. Díky tomu dokáže zajistit:
● stabilní dodávky certifikované biomasy,
● dlouhodobou cenovou předvídatelnost,
● technickou podporu při přechodu na nový typ paliva,
● řešení pro malé i velké provozy, včetně multifunkčních technologií.
EP Resources využívá své know-how z realizovaných projektů, aby klientům pomohla naplno využít potenciál biomasy – od dřevní štěpky a pelet až po specifické druhy rostlinné biomasy. Cílem je nejen přechod na ekologičtější palivo, ale také zajištění provozní jistoty, vysoké účinnosti biomasy a podpory lokální zaměstnanosti.
Biomasa nepředstavuje jen náhradu za uhlí, je to stabilní, ekologické a ekonomicky smysluplné řešení. A s partnerem, který rozumí regionálním podmínkám i technologickým požadavkům, se tento přechod stává nejen možným, ale i výhodným.