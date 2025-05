Blueprints posiluje tým. Míří na vrchol LinkedIn marketingu v Evropě

LinkedIn hraje v B2B marketingu stále větší roli. Firmy ho využívají k budování značky, posilování vztahů i získávání zakázek. Jenže uspět na této síti dnes vyžaduje mnohem víc než občasný příspěvek – od orientace v datech, přes znalost algoritmů až po promyšlenou strategii. Právě na to se zaměřuje agentura Blueprints, která patří k evropské špičce a po roce fungování rozšiřuje tým o dvě výrazné odborné posily.

Agentura Blueprints s. r. o. vznikla pro firmy, které chtějí z LinkedInu vytěžit maximum – budovat značku, oslovovat relevantní publikum a přetavovat kontakty v obchod. Tým propojuje obsah, data a výkon v prostředí, kde se dnes rozhoduje o růstu firem.

Silná jména s globálním přesahem

Blueprints teď vstupuje do další fáze. Do týmu přichází Mark Francis Long, kreativní lídr a TEDx speaker s více než 17 lety praxe v USA, Evropě a Asii. Spolupracoval se značkami jako Netflix, Nespresso, Škoda Auto, T-Mobile nebo Beyoncé. Je zakladatelem projektu I AM LEX™ a v Blueprints se zaměří na komunikaci, strategii a využití neurodiverzity v marketingu.

Druhou posilou je Tomáš Richter, výkonnostní marketér a analytik s více než dvacetiletou zkušeností. Působil v Seznamu, H1.cz, MediaComu, Dentsu a dalších agenturách. Věnuje se zejména LinkedIn Ads a Google Ads, kde patří mezi nejzkušenější odborníky v Česku. Spolupracoval například s klienty jako P3, ERP Vario nebo City Park Hostivař.

Petr Mareš a Tomáš Richter | Zdroj: Blueprints, s.r.o.

B2B klientela, která chce výsledky

Agentura se zaměřuje na firmy s vyšší hodnotou zakázek, obvykle nad 50 000 dolarů. Její klienti působí v oblastech technologií, SaaS, realit a finančních služeb. Aktuálně Blueprints spravuje kampaně pro pět stálých klientů v Evropě a jednoho na americkém trhu.

V rámci spolupráce pokrývá celý rozsah aktivit na LinkedInu. Od správy profilů CEO a firemních stránek, přes obsahovou tvorbu a práci s video assety, až po výkonnostní reklamu napojenou na CRM systémy jako HubSpot nebo Salesforce. Obsah i reklamu tým navrhuje tak, aby fungovaly v každé fázi zákaznické cesty. Od klientů získává výborné reference:

„S Blueprints spolupracujeme od úplného začátku. Začali jsme s LinkedIn Outreachem a postupně jsme přešli k precizně cíleným kampaním na vesmírné firmy v USA, Británii, Německu a Austrálii. Blueprints velmi dobře pochopili náš byznys i specifika trhu. Výsledky nás mile překvapily – dostali jsme se díky nim k unikátním zakázkám jako navrhování nábytku pro novou vesmírnou stanici.“

— Tomáš Rousek, CEO společnosti XTEND Design

„S Blueprints jsme začali spolupracovat kvůli tomu, že oslovujeme velmi specifickou cílovou skupinu. Petr a jeho tým dokázali zacílit na nové potenciální investory skrze LinkedIn. Aktuálně s nimi spouštíme 3. projekt. Se službami Blueprints jsme velmi spokojeni.“

— Jan Kovařinský, Managing Partner JK Advisory

Od sítě kontaktů k vlastní agentuře

Agenturu vede její zakladatel Petr Mareš, který má za sebou 17 let praxe v digitálním marketingu, automatizaci a byznysovém poradenství. Spolupracoval s klienty napříč střední Evropou a podílel se na dvou firemních exitech v hodnotě desítek milionů eur, a to především díky efektivnímu využití LinkedIn. Jeho osobní síť sleduje přes 27 000 lidí. Zároveň je autorem rozhovorového pořadu CEO Talks Blueprint na platformě Gazetisto, kde otevírá témata růstu, budování značky a firemní komunikace s výraznými osobnostmi českého byznysu.

Zdroj: Blueprints, s.r.o.