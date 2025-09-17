CANABA představuje nový projekt TERRA: rostoucí dům za 2,29 milionu korun
Společnost CANABA, která se specializuje na výstavbu dostupných rodinných domů, přichází s novým projektem, jenž má ambici zásadně změnit možnosti bydlení pro tisíce lidí. Jmenuje se TERRA a nabízí kompletní, plnohodnotný rodinný dům již za 2,29 milionu korun. Na detaily jsme se zeptali Ing. Jaroslava Kalendy, předsedy správní rady společnosti CANABA.
Vaše domy patří mezi cenově dostupná, ale zároveň kvalitní řešení. Jak se vám podařilo vytvořit projekt TERRA za 2,29 milionu korun?
Rád bych zdůraznil, že u nás nejde o reklamní trik. Díky tomu, že většinu prvků nejen stavíme, ale také sami vyrábíme, máme plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. Naše technologie umožňuje garantovat jak konečnou cenu, tak termín dokončení. Projekt TERRA je výsledkem dlouhodobého vývoje týmu dánských architektů, projektantů a technologů, kteří pracovali na konstrukci, dispozičním řešení i designu, kdy jsme hledali cestu, jak nabídnout moderní dům za dostupnou cenu, a přitom neslevit z kvality.
Proč jste s rostoucím domem nepřišli už dříve?
Flexibilně reagujeme na vývoj stavebního trhu, který v posledních letech výrazně ovlivňují ekonomické podmínky. Získat vlastní bydlení je dnes čím dál složitější, a proto roste poptávka po dostupných řešeních. Abychom ji dokázali naplnit, investovali jsme do nové výrobní linky a modernizace technologií. Díky tomu můžeme nabídnout cenově dostupnou, a přitom plnohodnotnou alternativu bydlení – dům TERRA.
Můžete čtenářům přiblížit, co dům TERRA nabízí?
Rostoucí dům TERRA je chytré řešení pro moderní život – flexibilní, efektivní, a hlavně cenově neuvěřitelně výhodné! Tento inovativní projekt vám umožní přizpůsobit si velikost domova svým potřebám. Začněte s útulným 2+kk za bezkonkurenčních 2,29 milionu Kč a postupně ho rozšiřujte až na prostorné 4+kk s garáží! Platíte jen za to, co skutečně potřebujete, a když nastane čas na větší prostor, jednoduše si ho přistavíte.
Jak rychle lze dům TERRA postavit?
Naším cílem je, aby se klienti mohli nastěhovat v co nejkratším čase. Díky moderní výrobní technologii dokážeme dům připravit a na pozemku smontovat během několika týdnů. Další místnosti si pak každý může dostavět v době, která mu bude nejlépe vyhovovat. Velkou výhodou je, že postup nezávisí na ročním období ani na počasí. Klient tak získává jistotu, že se nastěhuje v přesně dohodnutém termínu.
Proč by měl zájemce vsadit právě na dům TERRA?
V dnešní době lidé hledají jistotu – a tu jim CANABA poskytuje. U všech našich domů je cena pevně garantovaná, technologie prověřená, a navíc klient získává moderní dům, který obstojí i z hlediska energetické úspornosti. Jsem přesvědčen, že TERRA se stane dalším z velmi žádaných projektů a že pomůže mnoha lidem vyřešit otázku dostupného bydlení. Pro všechny zájemce jsme navíc postavili vzorový dům TERRA, který je možné již nyní osobně navštívit v největším Centru vzorových domů v ČR, jen pár minut od Prahy.