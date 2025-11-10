Český Řemínek a. s.: česká výroba, která láká investory stabilitou a výnosem 14 % ročně
Společnost Český Řemínek a. s. se během několika let proměnila z úspěšného e-shopu mi-band.cz ve významného českého výrobce řemínků pro chytré hodinky a příslušenství. Díky vlastní výrobě, transparentní komunikaci a bezchybné historii vůči investorům nabízí atraktivní a zároveň bezpečně působící investiční příležitost s výnosem až 14 % ročně.
Z e-shopu k české výrobě
Příběh začal v roce 2019, kdy vznikl e-shop mi-band.cz, který se zaměřil na příslušenství pro chytré hodinky. Rychlý růst a problémy s dodávkami z Asie však přiměly zakladatele Ondřeje Suchého k zásadnímu kroku – přesunout výrobu do České republiky. V roce 2022 spustil první vlastní vstřikovací lisy a během krátké doby se firma stala jediným tuzemským výrobcem plastových řemínků pro chytré hodinky. Dnes vyrábí až 40 tisíc kusů denně a má skladem přes 1,5 milionu hotových produktů.
Silný výrobní základ a moderní technologie
Výroba v Česku umožňuje firmě držet vysoký standard kvality, rychle reagovat na poptávku a být zcela nezávislá na asijských dodavatelích. Český Řemínek využívá japonské vstřikovací lisy, UV tiskárny, přesné formy i laserové technologie. Aktuálně zaměstnává více než dvacet lidí a připravuje přesun do větších prostor v Brně, kde rozšíří výrobu i sortiment.
Investiční jistota s reálným základem
Na rozdíl od mnoha jiných emisí stojí za dluhopisy Českého Řemínku skutečná česká výroba s hmatatelnými výsledky. Firma nabízí dluhopisy se zhodnocením až 14 % ročně, měsíční výplatou úroků a minimální investicí od 10 tisíc korun. Úroky jsou vypláceny včas a bez výjimky – k dnešnímu dni společnost investorům vyplatila už 19 738 132 korun bez jediného zpoždění.
Transparentní komunikace a důvěra investorů
Společnost s investory komunikuje otevřeně a osobně. Každé dva měsíce vydává video z výroby, kde zakladatel popisuje aktuální výsledky i plány. Důraz na transparentnost a férové jednání přinesl firmě stabilní základnu více než 250 spokojených investorů, kteří se do dalších emisí často vracejí.
Podpora české výroby s přidanou hodnotou
Aktuálně firma připravuje spuštění vlastní výroby filamentů pro 3D tiskárny, čímž chce posílit svou soběstačnost i exportní potenciál. Cílem je vyrábět co nejvíce produktů v České republice, držet kvalitu pod kontrolou a nabídnout zákazníkům i investorům hodnotu, která zůstává doma.
Investice, která má smysl
Investice do Českého Řemínku a. s. není jen o výnosu. Je také o podpoře poctivého českého byznysu, který zaměstnává lidi, vyrábí kvalitní produkty a dlouhodobě dokazuje, že i v tuzemsku mohou vznikat silné a moderní výrobní firmy.
Více informací o aktuální nabídce dluhopisů najdete na dluhopisy.mi-band.cz.