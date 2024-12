COMGUARD: Kybernetická bezpečnost pro každou firmu – od startupů po korporace

Kybernetické hrozby jsou na vzestupu a zasahují firmy všech velikostí. Podle zprávy IBM „Cost of a Data Breach 2023“ dosáhla průměrná globální výše škody kybernetického útoku na firmu 4,45 milionu dolarů, což představuje 15% nárůst za poslední tři roky. V takovém prostředí je jasné, že investice do kybernetické bezpečnosti je nezbytná.

Brněnský distributor kybernetické bezpečnosti společnost COMGUARD, která působí na českém a slovenském trhu od roku 2006, dlouhodobě otevírá dveře našeho regionu pro významné globální hráče na poli IT bezpečnosti a současně inovačním společnostem, které si na poli bezpečnosti IT hledají své místo. Skrze svůj prodejní kanál dodává špičková IT a OT řešení nejen pro malé a střední podniky, ale i pro velké korporace nebo nejnáročnější klientelu.

Partner v kyberbezpečnosti: Od malých podniků po korporace

COMGUARD se specializuje na distribuci špičkových technologií od globálních hráčů, jako jsou Trellix, Sophos, Wallix nebo Rapid7. Současně se věnuje vývoji vlastních nástrojů, které reagují na specifické potřeby lokálního trhu. Firma zajišťuje komplexní služby – od analýzy potřeb klientů přes návrh řešení šitých na míru až po implementaci a dlouhodobou správu IT bezpečnosti.

„Spolupracujeme s malými startupy, které teprve začínají svou cestu na trhu, stejně jako s velkými korporacemi, které čelí sofistikovaným útokům a potřebují robustní řešení,“ říká Martin Votava, obchodní ředitel společnosti COMGUARD.

COMGUARD a.s.

ThreatGuard: Dostupné a efektivní řešení pro všechny

Produktem, který brněnská společnost COMGUARD sama vyvíjí, je nástroj ThreatGuard – virtuální bezpečnostní analytik, který monitoruje a vyhodnocuje aktuální kybernetické hrozby. Nástroj nabízí přehled o nejnovějších rizicích a konkrétní doporučení, jak se jim bránit.

ThreatGuard je navržen tak, aby byl dostupný i pro malé a střední podniky, které si nemohou dovolit drahé bezpečnostní nástroje nebo rozsáhlé IT týmy. Zároveň je však natolik sofistikovaný, že splňuje potřeby velkých korporací. Odborníci z COMGUARD totiž pečlivě sledují kyberprostor, neustále vyhodnocují aktuální hrozby a to i za pomoci umělé inteligence a tyto poznatky spolu s nápravnými opatřeními, pravidelně vkládají do nástroje ThreatGuard.

„Například letos jsme díky ThreatGuardu dokázali varovat naše klienty před zranitelnostmi platformy Fortinet dříve, než je začali útočníci aktivně zneužívat,“ nastiňuje Martin Votava.

Kyberhrozby v číslech: Proč je ochrana důležitá

Podle již zmíněné studie IBM „Cost of a Data Breach 2023“ kyberútoků nejen přibývá, ale také zrychlují. Průměrný čas na detekci a zmírnění útoku byl v roce 2023 277 dní, což může pro firmu znamenat značné ztráty. Nástroje jako ThreatGuard pomáhají tyto časy výrazně zkrátit díky svým aktuálním datům a přímým doporučením pro řešení kritických hrozeb.

„Náš nástroj je oblíbený například u správcovských IT firem, které tak mohou svým zákazníkům nabídnout i něco navíc než jen běžnou správu sítí a zařízení. Stejně tak nástroj od nás odebírají malé a střední podniky, které potřebují mít jistotu, že jejich chod neohrozí kybernetický útok nebo jiná hrozba,“ dodává Votava.

COMGUARD a.s.

Budoucnost kyberbezpečnosti s COMGUARD

S rostoucím počtem kybernetických útoků se COMGUARD stává klíčovým partnerem nejen pro podniky, ale i pro veřejnou správu a finanční instituce. Firma věří, že dostupnost špičkové kybernetické bezpečnosti by neměla být limitována velikostí nebo rozpočtem firmy.

„Kybernetická bezpečnost je dnes klíčem k udržitelnosti každého podnikání. V COMGUARDu se snažíme přinášet řešení, která nejsou jen technologicky špičková, ale také cenově dostupná pro všechny – od malých firem po nadnárodní korporace. Naše filozofie je jasná: chceme být partnerem, na kterého se mohou naši zákazníci spolehnout v jakékoliv situaci,“ říká Aleš Nosek, ředitel společnosti COMGUARD.

Díky svému přístupu, založenému na dostupnosti a odbornosti, ukazuje COMGUARD, že efektivní ochrana je možná pro každého, a že kyberbezpečnost již není luxusem, ale základní potřebou každé firmy.