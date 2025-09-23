David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina 2026
Praha, 18. září 2025 – Společnost Visa, jeden z globálních lídrů v oblasti digitálních plateb a již více než 40 let celosvětový platební technologický partner olympijských a paralympijských her, dnes oznámila, že se hokejista David Pastrňák připojil k Team Visa, globálnímu programu, který sportovcům poskytuje podporu pro maximální rozvoj jejich sportovní i profesní kariéry.
David Pastrňák na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2014, kdy byl draftován bostonským týmem jako 25. hráč v celkovém pořadí. Již v následující sezóně po draftu se prosadil v první mužstvu zámořské soutěže a rychle se stal jedním z nejproduktivnějších útočníků ligy. V roce 2020 zakončil základní část jako nejlepší střelec a dlouhodobě patří mezi elitní hráče světového hokeje. S více než 60 góly v jediné sezóně a dlouhodobě stabilními výkony patří k nejvýraznějším českým sportovním osobnostem současnosti.
„David Pastrňák dlouhodobě dokazuje, že patří mezi nejlepší hokejisty světa, a jsme hrdí, že se připojuje k Team Visa. David je důkazem, že kombinace tvrdé práce, odhodlání a vášně vede k výjimečným výsledkům – a zároveň motivuje novou generaci sportovců, aby si šli za svými sny,“ uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
„Hokej hraji od dětství a během kariéry jsem měl štěstí potkávat lidi, kteří mě inspirovali a pomáhali mi růst – nejen jako sportovci, ale i jako člověku,“ říká David Pastrňák. „Být součástí Team Visa po boku tolika výjimečných sportovců je čest a příležitost podpořit věci, na kterých mi záleží – ať už jde o rozvoj sportu, nebo pomoc tam, kde je potřeba.“
David Pastrňák je nejnovějším českým sportovcem, který se připojuje k Team Visa pro zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina 2026 – po snowboardistce Lauře Záveské, jež do programu vstoupila letos v červnu.
Team Visa
Od svého vzniku v roce 2000 podpořil program Team Visa více než 700 sportovců z celého světa a dlouhodobě jim poskytuje nástroje, zdroje a podporu potřebnou k dosažení cílů – ve sportu i mimo něj. Sportovci jsou vybíráni na základě sportovních úspěchů, životního příběhu a pozitivního společenského dopadu. Výběr je v souladu s hodnotami značky Visa, mezi něž patří rozmanitost, rovnost, inkluze a závazek k podpoře místních komunit.
Více informací o tom, jak Visa podporuje sportovce, najdete na Team Visa.
