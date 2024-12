Dobrotivý beránek přináší radost pod stromečkem dětem bez dárku

I když se to může zdát v dnešní době neuvěřitelné, je u nás poměrně hodně dětí, které letos pod vánočním stromkem nejspíš nenajdou žádný dárek. Nadační fond Gratia a jejich projekt Dobrotivý beránek se už čtvrtým rokem snaží pomáhat tak, aby co nejvíce z těchto dětí mělo nakonec radost ze splněného vánočního přání.

Nadační fond Gratia, který je křesťanskou neziskovou organizací společnosti Všeobecný lékař, pomáhá primárně zajišťovat základní potřeby rodin s dětmi, které se nečekaně dostaly do tíživé situace. Takovými situacemi je např. závažné onemocnění nebo úmrtí jednoho z rodičů, ztráta zaměstnání apod. To pro rodiny přináší především výrazný zásah do rodinného rozpočtu, a zbylé příjmy většinou nepokryjí ani základní potřeby. Taková podpora je samozřejmě značnou úlevou pro rodiče, ale jejich aktuální nepříznivá situace se logicky dotýká i dětí. Ty jsou díky značně omezeným financím ochuzeny o věci, které jsou v normálně fungujících rodinách zcela běžné. Dobrotivý beránek je tak zaměřen právě na tyto děti. Jde o celoroční projekt, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje dětí do 18 let. Dětí, jejichž rodiny jim nemohou zajistit to, co aktuálně pro svůj rozvoj potřebují. Za pomoci štědrých dárců tak nadace přispívá dětem na nákup zdravotních pomůcek, školního a sportovního vybavení, hudebních nástrojů, pomáhá s úhradou školného, zájmových kroužků nebo např. letních táborů.

Depositphotos.com

Požádat o pomoc není nic složitého. Rodiče vyplní na webových stránkách http://www.nadacnifondgratia.cz formulář se žádostí o pomoc, která je pečlivě zvážena. Když je schválena jako oprávněná, vytvoří se pro dané dítě dílčí sbírka, v rámci které mohou dárci přispívat, dokud se nenasbírá potřebný obnos.

Projekt Dobrotivého beránka je sice celoroční, ale sezónně ho dělíme do různých edic. Před začátkem školního roku tak pořádáme sbírky na školní pomůcky a kroužky, před létem na dětské tábory a podobně. Aktuálně probíhá vánoční edice, kdy dárci mohou přispívat na vánoční dárky dětem ze znevýhodněných rodin, které by jinak pod stromečkem žádný dárek nenašly.

Depositphotos.com

Kdo by chtěl přispět dětem na hezké Vánoce, stačí, když navštíví webové stránky www.dobrotivýberanek.cz, kde najde přehled dětských přání. Vyberou si dárek a stejně jako v běžném e-shopu ho vloží do košíku a zaplatí. Příspěvek lze uhradit online kartou, bankovním převodem nebo přes QR kód. Dárci mohou přispívat do 18. prosince, kdy celý projekt uzavřeme, abychom stihli vše vyřídit a předat rodičům dárky ještě před Vánocemi.

Pojďme společně plnit dětská přání!

Autor: Zdeněk Paleček, Nadační fond Gratia