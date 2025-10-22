Emisní povolenky a jejich vliv na cenu energií
Emisní povolenky se v posledních letech staly jedním z hlavních témat energetiky. Nejde však jen o evropské regulace a tržní mechanismy. V roce 2025 je dobré vědět, jak emisní povolenky fungují, proč jejich cena roste a co to znamená pro běžné spotřebitele. Významnou roli totiž hraje i váš dodavatel energií, který dokáže nabídnout transparentní tarify a poradit, jak zvýšené náklady zmírnit.
Co jsou emisní povolenky
Emisní povolenky jsou nástrojem, kterým Evropská unie reguluje množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Každá povolenka představuje právo vypustit jednu tunu oxidu uhličitého (CO₂). Firmy v energetice, průmyslu nebo letectví tak musejí nakupovat povolenky podle toho, kolik emisí vyprodukují.
Proč vznikly?
Smyslem tohoto systému je motivovat podniky k nižší produkci emisí – čím méně vypouští, tím méně povolenek potřebují. Pokud chtějí zvýšit výrobu nebo nemají dostatečně čisté technologie, musejí si povolenky dokoupit na trhu. Cena povolenek proto přímo ovlivňuje náklady výrobců elektřiny a tepla – a následně i to, kolik platíme my všichni na fakturách za energie.
Jak emisní povolenky ovlivňují domácnosti
Emisní povolenky mají zásadní dopad i na běžné spotřebitele. Když stoupne jejich cena, může zdražit elektřina a teplo z fosilních zdrojů – tedy uhlí a zemního plynu. Energetické firmy si totiž vyšší náklady za povolenky promítají do koncových cen pro zákazníky.
Naopak obnovitelné zdroje, které žádné emisní povolenky kupovat nemusí, tento tlak nepociťují. Proto platí, že čím dražší jsou povolenky, tím více se vyplácí přechod na úspornější spotřebiče, zateplení domu nebo využívání zelené energie.
Co dalšího nás čeká od roku 2027?
Evropská unie připravuje rozšíření systému emisních povolenek označované jako ETS 2. Zatímco současné emisní povolenky se týkají hlavně průmyslu a výroby elektřiny, nově se jejich dopad rozšíří i na vytápění budov a dopravu.
Co to znamená pro domácnosti?
Pro domácnosti to znamená, že povolenky se začnou promítat do ceny vytápění plynem, uhlím a topnými oleji. Zdražení se bude týkat především bytových domů, kde je spotřeba vyšší a přechod na čistší technologie složitější.
Cílem ETS 2 je motivovat k rychlejšímu přechodu na úspornější a ekologičtější řešení – například:
● zateplování budov,
● výměnu starých kotlů za moderní zdroje,
● větší využívání obnovitelných zdrojů a tepelných čerpadel.
Dá se čekat, že tlak na efektivnější hospodaření s energiemi bude rok od roku sílit. Pro domácnosti i firmy tak bude stále důležitější spolupracovat s dodavatelem energií, který umí nabídnout férové podmínky, poradenství a podporu při úsporách.
Proč mít spolehlivého dodavatele energií
S blížícími se změnami v emisních povolenkách i ETS 2 je jisté, že ceny energií budou kolísat. O to důležitější je mít dodavatele energií, jako je SPP, na kterého se můžete spolehnout – pomůže vám zvládnout nové podmínky a udržet náklady pod kontrolou.