Interní bezpečnostní rizika ve firmě – jak je poznat a minimalizovat?

Interní rizika se v oblasti kybernetické bezpečnosti často podceňují

Kybernetická bezpečnost se zpravidla řeší hlavně s důrazem na obranu proti vnějším hrozbám, hackerským i fyzickým útokům a neautorizovaným vniknutím. Neméně závažné škody často vznikají kvůli chybám, selháním, či dokonce úmyslnému jednání lidí přímo uvnitř firmy. Jak se tomu bránit v době hybridní práce, rozšiřování dodavatelských sítí a rozsáhlé digitalizace?

Jak a kde vznikají interní hrozby?

Pod pojem interní hrozba řadíme lidské chyby, ztrátu dat při nepozornosti a nevědomé sdílení citlivých informací, nedostatečné zabezpečení účtů, ale i úmyslné aktivity škodící firmě. Motivace pak může být různá – od neznalosti a podcenění pravidel přes únavu a časovou tíseň až po zášť, hledání zisku nebo tlak z okolí.

Časté příklady interních incidentů:

  • Zaměstnanec neaktualizuje své přístupové heslo a jeho účet je zneužit.
  • Člen týmu odešle nevhodným adresátům citlivou přílohu bez kontroly jejího obsahu.
  • Zaměstnanec si po odchodu z firmy ponechá přístupová práva, ta mohou být později zneužita.

Rizikové oblasti v každodenním provozu

Aby firma efektivně čelila interním hrozbám, musí znát slabiny své infrastruktury i procesů. Typicky sem patří:

  • Nedostatečné řízení přístupů: Zastaralý systém přístupových práv vede k tomu, že i řadoví zaměstnanci mají k dispozici citlivé informace.
  • Chybějící nebo jen obecné školení: Pokud školení kyberbezpečnosti probíhá jen jednou za několik let nebo se zaměřuje pouze na jednu oblast, zaměstnanci mohou přehlédnout mnohá rizika sociálního inženýrství, phishingu či jiných běžných útoků.
  • Slabý monitoring aktivit: V malých i velkých firmách bývá audit aktivit často podceňován. Bez logování změn, žádostí o přístup nebo pravidelné analýzy neobvyklých akcí je složité incidenty včas rozeznat.
  • Nedostatečný reporting a kultura mlčení: Obavy z následků vedou zaměstnance k tomu, že incidenty raději nehlásí, i když včasná reakce by minimalizovala škody.

Příčinou velkých škod bývají také chyby, nepozornost, či dokonce úmysl ze strany zaměstnancůPříčinou velkých škod bývají také chyby, nepozornost, či dokonce úmysl ze strany zaměstnanců | Zdroj: Shutterstock

Proč je interní riziko často podceňováno?

Mezi hlavní důvody patří falešný pocit bezpečí uvnitř firmy, přetížené IT oddělení a nižší povědomí vedení o šíři problémů. Řada manažerů navíc žije v domnění, že technická ochrana je klíčová a lidský faktor sekundární, což se v praxi často ukazuje jako fatální omyl. K tomu lze připočíst i neproškolené nové zaměstnance, rotaci pracovníků, absenci jasných směrnic a postupů či nedostatečný důraz na prevenci.

Vedení by mělo převzít odpovědnost za nastavení bezpečnostní kultury, komunikovat strategii napříč firmou a stanovit jasné role pro prevenci i reakci na incidenty. Dobré je také jmenovat v každém týmu „bezpečnostní vyslance“, kteří pomohou proaktivně šířit informace a motivovat kolegy.

Jak minimalizovat interní hrozby? Praktický postup v 5 krocích

  1. Zmapování bezpečnostní kultury: Pravidelně posílejte dotazníky nebo anonymní hodnocení rizik a pořádejte interaktivní workshopy, které odhalí slabá místa.
  2. Automatizace řízení přístupů: Využijte moderní identity management systémy – nastavte zánik účtu automaticky při odchodu pracovníka, segmentujte přístupy podle rolí a auditujte změny.
  3. Simulace reálných interních útoků: Provádějte testování zneužití práv a modelujte situace, kdy interní pracovník úmyslně poškodí data nebo získá citlivé informace.
  4. Pravidelná komunikace: Otevřeně informujte zaměstnance o důležitosti bezpečnosti, praktických rizicích i dopadech interních incidentů například formou firemního newsletteru.
  5. Motivace k reportingu: Vytvořte prostředí, kde je hlášení incidentu vnímáno jako odpovědné, nikoliv trestné. Zaveďte systém důvěrné zpětné vazby.

Technologické nástroje jako podpora

Log management a SIEM, analýza chování uživatelů (UBA), multifaktorová autentizace nebo řešení typu PAM (Privileged Access Management) jsou dnes dostupné nejen velkým, ale i středním a menším firmám. Výrazně vám pomohou s automatizací auditu, archivací záznamů o změnách a rychlostí reakce na nestandardní chování uživatelů.

Závěr

Investice do interní bezpečnostní kultury, vzdělávání, technologií a komunikace s důrazem na prevenci je základem dlouhodobě odolné firmy. Neřešená drobná chyba může být začátkem velkých problémů, zatímco včasná reakce se naopak může stát zásadním faktorem pro snížení škod. Další tipy a články najdete na O2 CyberNews.

