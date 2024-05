Kyberbezpečnost je pro společnost Scio prioritou, hackerské útoky zastavila díky řešení od Vodafonu

Ve světě byznysu bývají nejčastějšími terči hackerských útoků společnosti z oblastí finančních služeb, vývoje technologií či e-commerce. Nejsou ale ani zdaleka jediné. Zkušenost s nimi má například i společnost Scio, která působí v oblasti vzdělávání. Implementací anti-hackerského řešení a přesunem IT infrastruktury do chráněného privátního cloudu však své problémy s kyberbezpečností efektivně vyřešila.

Společnost Scio se v minulosti potýkala s nárůstem tzv. DDoS útoků, které generováním velkého množství požadavků přehltily a znepřístupnily její webové stránky i související online služby. Přestože se firma působící ve vzdělávání nemusí jevit jako typický cíl hackerů, opak je pravdou. Každá společnost nehledě na velikost či oblast zaměření, která třeba jen částečně působí v online prostředí, je potenciálním cílem DDoS (či jiných kybernetických) útoků.

„Ve společnosti Scio se téměř 30 let zaměřujeme na inovace ve vzdělávání. Dlouhodobě se věnujeme testování a dotazníkovým šetřením, největší část toho tvoří přijímačky na vysoké školy. S až polovinou škol v Česku spolupracujeme na různých dílčích projektech. Největší část firmy pak tvoří ScioŠkoly – alternativní základní a střední školy, kde se snažíme připravovat děti na budoucnost plnou změn,“ popisuje široké zaměření společnosti Scio její spolumajitel Jon Šotola.

Dostupnost webových stránek a souvisejících online služeb je tedy pro firmu a její klienty velmi důležitá, původní řešení si se zmíněnými kybernetickými útoky však poradit nedokázalo. Ve stejné době navíc společnost pocítila potřebu modernizovat své interní systémy a chtěla přesunout svou IT infrastrukturu do vzdáleně dostupného cloudu. S řešením této situace přišel Vodafone Business. Společnost Scio již v minulosti využívala standardních telekomunikačních služeb od Vodafonu, rozhodla se je však rozšířit i o služby privátního cloudu a anti-DDoS řešení.

Migrace do cloudu šetří firmě čas a posiluje bezpečnost

Cloudové služby od Vodafone Business umožnily společnosti Scio modernizovat její IT infrastrukturu. Její přesun na externí servery přinesl firmě hned dvě velké výhody. Tou první bylo posílení zabezpečení – datová centra Vodafonu jsou součástí kritické infrastruktury České republiky a disponují vysokou mírou ochrany před nejrůznějšími hrozbami z kyberprostoru.

Druhou výhodou bylo uvolnění kapacit interních IT specialistů díky outsourcingu, jak potvrzuje i Tomáš Habermann, provozní ředitel Scio: „Z mého pohledu je jednou z hlavních výhod, že náš IT tým má volné ruce a nemusí se tolik soustředit na péči o hardware. Věnuje se více tomu, co se děje ve firmě, rozvoji infrastruktury nebo aktuálně ve spolupráci s vývojáři i AI, kde vidíme obrovský potenciál.“

Další službou od Vodafone Business, kterou společnost Scio využívá, je anti-DDoS řešení. To pomocí algoritmů dokáže identifikovat a obratem odklonit všechny útoky zahlcující síť, a předejít tak nežádoucím výpadkům. „Na řešení od Vodafonu se mi líbí, že o něm vlastně nevíme. Od té doby, kdy jsme začali službu využívat, nevíme o ní a ani o žádném útoku,“ doplňuje Tomáš Habermann.

Více služeb od jednoho dodavatele urychluje spolupráci

„Pro bezproblémové fungování naší organizace, která má přes 500 zaměstnanců, potřebujeme, aby naše IT oddělení spolupracovalo se spolehlivým dodavatelem technologií,“ říká Jon Šotola. Společnost se proto porozhlížela i po jiných dodavatelích, a to i v zahraniční, ale nakonec se rozhodla pro nabídku od Vodafone Business. Získala tím nejen komplexní ICT řešení, které firmě šetří čas i peníze, ale především je přizpůsobeno přesně na míru jejím potřebám.

Vodafone pomohl nejen s návrhem, ale i samotnou implementací celého řešení, tedy migrací IT infrastruktury do připraveného privátního cloudu a nastavením anti-DDoS řešení. Výhodou sloučení všech standardních telekomunikačních služeb, které firma Scio od Vodafonu již v minulosti využívala, a nových ICT služeb u jednoho dodavatele je také rychlejší komunikace. Díky tomu spolupráce mezi oběma stranami i na dalších projektech, jako je například zahájení provozu serveru s dodatečným výkonem pro AI, probíhá o to efektivněji.

„Díky tomu, že máme vše u Vodafonu, funguje mezi námi dobrá synergie. Vodafone dokáže zajistit interní propojení přímo z jejich datacentra k nám přes naši veřejnou linku, protože je to i náš poskytovatel internetu. Je to komplexní řešení, které nemusím řešit a koordinovat se čtyřmi různými dodavateli a s každým něco jiného,“ upřesňuje výhody zastřešení vícera služeb pod jednoho dodavatele Tomáš Habermann.

